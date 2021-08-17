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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجاهد: سعيد بالحراك في نادي سموحة منذ إعلان الترشح على منصب الرئيس

محمد مجاهد
محمد مجاهد

أعرب محمد مجاهد المرشح على منصب رئيس  مجلس إدارة نادى سموحة ، عن  سعادته الكبيرة من الحراك الذي يحدث فى النادي، منذ إعلان ترشحه رسميا لتولي رئاسة مجلس الإدارة ، والتي  من شأنها تخفيف الأعباء عن أعضاء النادى وبذل الجهود الحثيثة لارضائهم واستمرارا لنيل رضائهم بكل الوسائل الممكنة، وأصبح عضو سموحة هو سيد البيت الذي تعمل إدارته على خدمته فقط.

 

وأضاف محمد مجاهد: " سعادتى الحقيقية نابعة من شعوري بأننى أفيد أصحاب البيت بعد هذا الإعلان، ولا أتمنى أكثر من ذلك ، فالهدف أن ينعم العضو بناديه دون أعباء أو منغصات، ودون إقحامه بمشاكل لا يسعى لها ولا يعنيني أكثر من سعادة الجميع داخل بيتهم الكبير، وتنهال عليهم المفاجأت السارة التى ترضيهم ، وأتمنى حقا لو لم تكن فترة الانتخابات  شهور قليلة بل تكون أربعة سنوات كاملة، بهذا المعدل من العمل الذي ينتج الرضا كحصاد تنافس على خدمتهم ، وقتها سأكون نجحت وتحققت سعادتى بلا حسابات لتوفيق أو عدم التوفيق، فى أن أكون على رأس المجموعة التى تعمل على تحقيق ذلك ، والتى يجب ان تستمر فى هذا الهدف دائما و بكل ما اوتيت لها من قوة.


وأكد مجاهد،  أنه يتمني  منافسه تليق بكيان عظيم يسمى سموحة، كما يتشرف بأنه أحد أبناء النادي، وأن يكون هذا التنافس من أجل هدف واحد هو استمرار إسعاد الأعضاء، وراحتهم وتحقيق تطلعاتهم.

محمد مجاهد مجاهد سموحة نادي سموحة انتخابات سموحة

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