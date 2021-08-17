عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الثالث علي الجمهورية علمي علوم : عانيت من كورونا وكانت سنة صعبة

صدى البلد

انطلقت الفرحة والزغاريد في منزل محمد امين اللقوه ابن مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية والثالث علي الجمهورية شعبة علمي علوم.

وقال محمد اللقوه انها كانت سنة صعبة للغاية حيث إصيب بـ كورونا هو وأفراد أسرته الي جانب وفاة جده بفيروس كورونا، فكانت هناك حالة من الخوف والرعب بين أفراد الأسرة.

واضاف، أن الامتحانات كانت صعبة في عدد من المواد وكانت هناك حالة من اللغط بين الطلاب قائلا: " كنت بخرج من الامتحان مش عارف حليت صح ولا غلط".

وتابع، أنه لم يحدد وقت للمذاكرة حيث أن معظم الوقت كان للمذاكرة وخاصة مع صعوبة الامتحانات هذا العام.

واضاف، أنه لم يكن يتوقع أن يكون بين الأوائل هذا العام نظرا لصعوبة الظروف التي مرت بها الأسرة بسبب كورونا.

 

ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2021 الان على موقع صدى البلد، بعد الانتهاء من رفعها لإتاحتها  لجميع طلاب الثانوية العامة 2021 واولياء امورهم.

رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس على موقع صدى البلد

وأعلن موقع صدى البلد عن إتاحة رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، مؤكدا أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد ظهر اليوم بعد انتهاء مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2021 من خلال الرابط التالي .. رابط نتيجة الثانويه العامه 2021 

اوائل الثانوية العامة 2021 شبين الكوم المنوفية نتيجة الثانوية العامة علمي علوم

ترشيحاتنا

قدوة للشباب.. السيسي يعرب عن تقديره لأبطال مصر الرياضيين من البعثة الأولمبية

أخبار الرياضة| ريال مدريد يحسم موقفه بشأن ضم محمد صلاح.. سر استبعاد رمضان صبحي من مباريات بيراميدز

احصل على نتيجة الثانوية العامة الآن من موقع صدى البلد عبر هذا الرابط

التعليم العالي تعلن تعليمات هامة عن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021

مزارعون إسرائيليون يحتجون قرب الحدود اللبنانية رفضًا لخطة الإصلاح الحكومية

السيسي يوجه بتوفير الإمكانات اللازمة لـ أبطال مصر الرياضيين في كل الألعاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. الآن نتيجة الثانوية العامة2021 على صدى البلد

تحميل نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد الآن .. اعرف مجموعك

نتيجة الثانوية العامة 2021| التعليم تعلن أسماء الأوائل و شوقي يهنئهم تليفونيا

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. ننشر تفاصيل ما سيعلنه وزير التعليم بعد قليل

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد عبر هذا الرابط

نسبة النجاح لنتيجة الثانوية العامة 74%.. 76% الشعبة العلمية و70% الشعبة الأدبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الفراخ بالعجين.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

فيديو

فيديو جراف.. فيفي عبده تكشف السر وراء شرائها 3 مدافن

فيديو جراف.. السفارة الروسية في كابول تفضح الرئيس الافغاني أشرف غني

فيديو جراف.. الإفراج عن سيارة حسن شاكوش

فيديوجراف| أزمات في حياة تامر حسني.. "كانت ممكن تخلص بتليفون"

المزيد

ساحة رأي

منى زيدو تكتب: لا تصاحب الجاهل مهما بدل ثيابه

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

عمر الحسينى النجمى يكتب: جرائم الثأر بالصعيد (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ