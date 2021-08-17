الثالث علي الجمهورية علمي علوم : عانيت من كورونا وكانت سنة صعبة

انطلقت الفرحة والزغاريد في منزل محمد امين اللقوه ابن مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية والثالث علي الجمهورية شعبة علمي علوم.

وقال محمد اللقوه انها كانت سنة صعبة للغاية حيث إصيب بـ كورونا هو وأفراد أسرته الي جانب وفاة جده بفيروس كورونا، فكانت هناك حالة من الخوف والرعب بين أفراد الأسرة.

واضاف، أن الامتحانات كانت صعبة في عدد من المواد وكانت هناك حالة من اللغط بين الطلاب قائلا: " كنت بخرج من الامتحان مش عارف حليت صح ولا غلط".

وتابع، أنه لم يحدد وقت للمذاكرة حيث أن معظم الوقت كان للمذاكرة وخاصة مع صعوبة الامتحانات هذا العام.

واضاف، أنه لم يكن يتوقع أن يكون بين الأوائل هذا العام نظرا لصعوبة الظروف التي مرت بها الأسرة بسبب كورونا.

ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2021 الان على موقع صدى البلد، بعد الانتهاء من رفعها لإتاحتها لجميع طلاب الثانوية العامة 2021 واولياء امورهم.

رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس على موقع صدى البلد

وأعلن موقع صدى البلد عن إتاحة رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، مؤكدا أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد ظهر اليوم بعد انتهاء مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2021 من خلال الرابط التالي .. رابط نتيجة الثانويه العامه 2021