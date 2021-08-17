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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبحث عن الكلمة.. يحيي الفخراني يكشف سر تقديمه أعمال مسرحية بنصوص قديمة

مسرحية ياما في الجراب
مسرحية ياما في الجراب يا حاوي

عقدت اسرة مسرحية ياما في الجراب يا حاوي مؤتمرا صحفيا اليوم بمدينة الإسكندرية لكشف تفاصيل العمل، بحضور جميع صناع وابطال العمل وعلى رأسهم الفنان الكبير يحيي الفخراني وشريف دسوقي وإياد نصار، وحسن العدل.

ووجه صدى البلد سؤالا للفنان يحيي الفخراني عن سر حبه لتقديم أعمال مسرحية مأخوذة من نصوص وأعمال موجودة.

ورد "الفخراني" وقال : اتمنى ان يكون هناك روح وكتابة عالية، ولكن هذا ليس متاحا ، لذلك بلجأ  للنصوص العظيمة سواء الملك لير وليلة من الف ليلة لاني ابحث عن الكلمة واتمنى ان يكون هناك رواج للكتابة المسرحية".

ياما في الجراب ياحاوي" من انتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي " ليلة من ألف ليلة" إخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم النجم إياد نصار و نجما الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف الدسوقي ونجوم المسرح سما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس  وإسماعيل فرغلي.

مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي».. تفاصيل شخصيتي يحيى الفخراني وإياد نصار

على كرسي متحرك.. شريف دسوقي في بروفات مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي"


وأعلن مصدر مسئول في " كايرو شو" أن هناك إقبالا لافتا على تذاكر العرض منذ فتحت مكتبة الإسكندرية باب الحجز.

مسرحية يا ما في الجراب يا حاوي تدور في اجواء الف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم انها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي الا انها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق و الصراع الانساني في احداث تجمع لـ الحب والخيانة والتآمر والصراع علي السلطة.

مسرحية ياما في الجراب يا حاوي يحيى الفخراني شريف دسوقى اياد نصار حسن العدل الاسكندرية

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