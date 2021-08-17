عاجل
سوق المستعمل .. أسرع 5 سيارات رياضية في مصر| صور السيسي يوجه بتوفير حزمة كشوفات شاملة للصحة العامة للطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد.. ونواب: اهتمام الدولة بصحتهم استثمار في المستقبل.. وخطوة لرفع كفاءة التعليم.. ومطالب بإنشاء قاعدة بيانات لهم نشرة المرأة والصحة ..تورم مناطق فى الجسم تدل على الإصابة بالكبد الدهنى بعد الأربعين .. أسرع الحيل لإنقاص الوزن.. علاج تشقق القدمين نهائيا 7 نصائح لخفض مستوى الكوليسترول في الدم أخبار التعليم..الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021.. انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد ناجي: هؤلاء الحراس هم الأنسب للتواجد في معسكر منتخب مصر المقبل

صدى البلد

كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى فريق سموحة عن الأحق للانضمام لمعسكر منتخب مصر خلال التصفيات المؤهله لكأس العالم ٢٠٢٢.

وأكد أحمد ناجي في تصريحات لقناة “ اون تايم سبورت ” أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وجنش حارس الزمالك والهاني سليمان هم الأكثر تألقا والاحق بالانضمام مشددا أن الحارس المنضم للمنتخب لابد وان يكون لديه خبرات دولية ويستطيع اللعب تحت ضغط 

 

وأضاف أحمد ناجي أن أداء الهاني سليمان تغير كثيرا مع سموحة وأصبح حارسا كبيرا ولا يهدر الوقت مشددا على أن الهاني لديه هدف وهو الانضمام للمنتخب الأول ويسعى لتحقيقه

 

وأكمل أنه توقع تألق محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي منذ أن كان لاعبا في بتروجيت والآن أصبح حارسا رائعا 

 

وأكمل أن عدم احتراف حراس المرمى أمر سيىء خاصة في ظل وجود حراس على مستوي عالي والأمر أصبح لغزا محيرا 

 

وأضاف أن عمر صلاح حارس رائع ومازال لديه الكثير ليقدمه بالاضافه لعمر رضوان ومحمد صبحي 

 

واوضح أن شريف إكرامي حارس مرمي بيراميدز حارس رائع على الرغم من بعض الاخطاء ولكنه أمر طبيعي 

منتخب مصر شريف إكرامي محمد الشناوي احمد ناجي معسكر منتخب مصر بتروجيت كأس العالم

موضوعات متعلقة

شروط قبول دفعة جديدة بدبلوم التذوق الفني بالمعهد العالي للنقد

ترشيحاتنا

سوق المستعمل .. أسرع 5 سيارات رياضية في مصر| صور

7 نصائح لخفض مستوى الكوليسترول في الدم

أخبار التعليم..الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021.. انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق السبت

والد الطالب ثالث الجمهورية بالثانوية العامة : فقدت الأمل لما الوزير ما اتصلش

قدوة للشباب.. السيسي يعرب عن تقديره لأبطال مصر الرياضيين من البعثة الأولمبية

أخبار الرياضة| ريال مدريد يحسم موقفه بشأن ضم محمد صلاح.. سر استبعاد رمضان صبحي من مباريات بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. الآن نتيجة الثانوية العامة2021 على صدى البلد

تحميل نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد الآن .. اعرف مجموعك

نتيجة الثانوية العامة 2021| التعليم تعلن أسماء الأوائل و شوقي يهنئهم تليفونيا

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. ننشر تفاصيل ما سيعلنه وزير التعليم بعد قليل

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد عبر هذا الرابط

نسبة النجاح لنتيجة الثانوية العامة 74%.. 76% الشعبة العلمية و70% الشعبة الأدبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الفراخ بالعجين.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

فيديو

فيديو جراف.. فيفي عبده تكشف السر وراء شرائها 3 مدافن

فيديو جراف.. السفارة الروسية في كابول تفضح الرئيس الافغاني أشرف غني

فيديو جراف.. الإفراج عن سيارة حسن شاكوش

فيديوجراف| أزمات في حياة تامر حسني.. "كانت ممكن تخلص بتليفون"

المزيد

ساحة رأي

منى زيدو تكتب: لا تصاحب الجاهل مهما بدل ثيابه

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

عمر الحسينى النجمى يكتب: جرائم الثأر بالصعيد (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ