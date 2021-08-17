أحمد ناجي: هؤلاء الحراس هم الأنسب للتواجد في معسكر منتخب مصر المقبل

كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى فريق سموحة عن الأحق للانضمام لمعسكر منتخب مصر خلال التصفيات المؤهله لكأس العالم ٢٠٢٢.

وأكد أحمد ناجي في تصريحات لقناة “ اون تايم سبورت ” أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وجنش حارس الزمالك والهاني سليمان هم الأكثر تألقا والاحق بالانضمام مشددا أن الحارس المنضم للمنتخب لابد وان يكون لديه خبرات دولية ويستطيع اللعب تحت ضغط

وأضاف أحمد ناجي أن أداء الهاني سليمان تغير كثيرا مع سموحة وأصبح حارسا كبيرا ولا يهدر الوقت مشددا على أن الهاني لديه هدف وهو الانضمام للمنتخب الأول ويسعى لتحقيقه

وأكمل أنه توقع تألق محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي منذ أن كان لاعبا في بتروجيت والآن أصبح حارسا رائعا

وأكمل أن عدم احتراف حراس المرمى أمر سيىء خاصة في ظل وجود حراس على مستوي عالي والأمر أصبح لغزا محيرا

وأضاف أن عمر صلاح حارس رائع ومازال لديه الكثير ليقدمه بالاضافه لعمر رضوان ومحمد صبحي

واوضح أن شريف إكرامي حارس مرمي بيراميدز حارس رائع على الرغم من بعض الاخطاء ولكنه أمر طبيعي