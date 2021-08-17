الثانى مكرر على الشعبة الرياضية أحلم بمنحة من الجامعة الألمانية

حالة من السعادة انتابت أسرة طالب أحمد أسامه على السيد الثانى مكرر على الشعبة العلمية - رياضيات الحاصل على الثانوية العامة مجموع 403 درجة .

وأعربت أم الطالب عن سعادتها الغامرة بما حققه ابنها من نجاح، فقالت أنها كانت تتابع مؤتمر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتائج أوائل الثانوية العامة وتفاجأت بصورة ابنها تظهر أمامها فلم تكن تتوقع هذا أبدا ، ولكن ابنها كان لديه ثقة كبيرة أنه سوف يكون ضمن الأوائل .

وصرح الطالب أحمد أسامة على فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه كان يتوقع أن يكون ضمن أوائل الثانوية العامة بفضل أدائه فى أداء الامتحانات وأنه قد أبلى بلاء حسنآ فى الامتحانات.

وأضاف انه كان يعتمد فى المذاكرة على المنصات الإلكترونية المتنوعة فقد ساهمت بشكل كبير على تفوقه وحصوله على هذا المجموع الكبير، فقد وفرت له الكثير من الوقت والمجهود، وأنه لم يعتمد على أى جداول دراسية او تقسيم للوقت بل كان يعتمد على المذاكرة اول بأول حتى لا تقع منه اى دروس او تتراكم علية .

وأشار أنه يحلم فى الحصول على منحة من الجامعة الألمانية وأنه سوف يلتحق بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس على موقع صدى البلد

وأعلن موقع صدى البلد عن إتاحة رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس، مؤكدا أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد ظهر اليوم بعد انتهاء مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2021 من خلال الضغط هنا

حيث يمكن لمن يهمه الأمر من طلاب الثانوية العامة 2021 وأولياء أمورهم الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس على موقع صدى البلد ، ثم إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن كل ما كتب على مواقع التواصل والصفحات الالكترونية عن اوائل الثانوية العامة 2021 ، وكل ما تم تداوله عن تسريب الدرجات وتسريبات عن الأوائل ونسب النجاح لا أساس له من الصحة. . خالص الأمنيات بالنجاح والتوفيق لكل الطلاب.