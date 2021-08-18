نواب البرلمان يروون ذكرياتهم مع الثانوية العامة.. النجاح ليس بالمجموع.. العوضي: جبت 70%.. ورئيس القوى العاملة: كنت أطمح بكليات القمة.. وجبت 60%.. ومحروس: طلاب كورونا الأكثر حظاً في التعليم

رئيس دفاع النواب: اجتهادي في الثانوية العامة لم يكن من أجل الحصول على المجموع العالي بل لتحقيق حلم وشغف تمنيته

عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: حصلت على مجموع 93% وكنت أرغب في دخول إحدى كليات الإعلام

رئيس القوى العاملة: طلاب الثانوية العامة نجحوا في التعلم بشكلٍ حديث

كم ومخزون كبير من الذكريات والمشاعر، يتذكرها كل منا عند سماع موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، والتى تترقبها ملايين من الأسر المصرية ، خلال هذه الساعات ، كما تمثل الثانوية العامة ونتائجها المرتقبة كل عام، حالة من الخوف والقلق والتوتر لدى كثير من الأسر المصرية، وفى الوقت الذى يستقبل فيه طلاب الثانوية "النتيجة والمجموع العام للالتحاق بالكليات والمعاهد التى يرغبونها، سأل "صدى البلد" أعضاء ورؤساء لجان بمجلس النواب، عن ذكرياتهم مع الثانوية العامة والمجموع الذي حصلوا عليه، فما بين الفرح والغضب، قاسم وحيد مشترك جمعهم وهو أن النجاح لا يرتبط بمجموع أو شهادة جامعية، وأن الأساس هو التمسك بالحلم والابتعاد عن المحبطين والفاشلين.

بداية قال النائب، أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الثانوية العامة مسألة حياة أو موت بالنسبة لكثير من الأسر المصرية ، لافتا إلى أن أهميتها تكمن فى كونها المرحلة الفاصلة التي تبني عليها مستقبل كل طالب مصري.

وكشف “ العوضي” عن كواليس ذكرياته مع الثانوية العامة ، ضاحكًا متذكرًا إياها قائلا : “حصلت على الثانوية العامة عام 1968 م، وحصلت على 70 % ، وكنت أطمح إلى الإلتحاق بـ " الكلية الحربية ” ، ومن خلال التنسيق تم قبولى بكلية الزراعة ، وبعد ظهور النتيجة مباشرة ، دفعني التنسيق العام للجامعات الحكومية الي الالتحاق بكلية الزراعة ، ولأن النظام على أيامنا كان مختلفا عن الآن قدمت أوراقي للكلية العسكرية الحربية ، أملا على إيجاد أى فرصة للإلتحاق بها ، بعدها تم قبولى فى كلية الزراعة ، لكنني لم انتظم في الحضور فيها أكثر من شهر ، ومن ثم ظهرت أوراق القبول بالكلية الحربية ، وانضممت لها ، شعرت حينها بسعادة غامرة لأنها كانت الأمل والطموح بالنسبة لى ".

وأضاف رئيس دفاع النواب، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن اجتهادي فى الثانوية العامة لم يكن من أجل الحصول على المجموع العالي فقط ، بل لتحقيق حلم وشغف لطالما طمحت أنا وعائلتي الوصول إليه، مبديا نصحه لطلاب الثانوية بضرورة الجد والاجتهاد لتحقيق ما فيه الصالح لرفعة شأن هذا الوطن ، معقبا:" من جد وجد ، ومن زرع حصد ".

من جانبه، استعادت النائبة مارثا محروس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ذكرياتها في الثانوية العامة ، قائلة: «كنت طالبة دحيحة معرفش غير إني أذاكر وأنجح بتفوق، وساعد في ذلك وجود في مدرسة معروفة بالطالبات المتفوقات بحي الزيتون وهي مدرسة الإسكان»، وبالمناسبة هي مدرسة حكومية ولم أحصل فيها على دروس خصوصية.

وتابعت “ محروس ” حديثها قائلة:" حصلت على مجموع 93% وكنت أرغب في دخول إحدى كليات الإعلام بالمحافظات ووفقت في التنسيق، إلا أن والدي رفض فكرة الاغتراب، وبالتالي التحقت بكلية الآداب قسم الفلسفة، معقبة:"لم ينتهِ حلمي في الالتحاق بالمجال الإعلامي، بالعكس صبرت وحاولت ونجحت في تحقيق الحلم، فعقب تخرجي بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف التحقت بالمجال الإعلامي، وحصلت على ماجستير من كلية الإعلام، وبالتالي طريق النجاح لا يكون ممهدًا بالورد دائمًا، فهناك عثرات ولكن المهم أن تواصل لتحقيق حلمك».

وترى أن طلاب الثانوية العامة الذين حرصوا على أداء الامتحانات رغم فيروس كورونا هم الأكثر حظًا من الأجيال السابقة، وذلك لعدة أسباب أهمها أن لديهم فرصة تعليمية مختلفة.



وفى سياق متصل، قال النائب، عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن طلاب الثانوية العامة نجحوا في التعلم بشكلٍ حديث عن طريق العديد من المصادر الرقمية بعيداً عن الحفظ والتلقين وأبلوا بلاءً حسنا في أول اختبارات حقيقية لمستويات الفهم والتطبيق والتحليل، معربا عن سعادته البالغة بنجاح الطلاب لاسيما فى ظل هذه الظروف الإستثنائية ، وتحديهم المستحيل لتحقيق آمالهم وطموحاتهم ، وللمشاركة البناءة فى بناء هذا الوطن العظيم.

وكشف “ عبد الفضيل” فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" عن كواليس ذكرياته مع الثانوية العامة “ قائلا:" كنت أطمح فى الإلتحاق بكلية من كليات القمة كأمل كل طالب مصري ، لكني حصلت على 60 % فى الثانوية العامة ، والتحقت بكلية التجارة ، ومع الجد والاجتهاد والسعى والمثابرة التحقت بعدة أعمال مختلفة إلى أن انتهى بي المطاف رئيسا لـ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب".

وأوضح أن التعليم شيء، والثقافة شيء ، و طموحات الإنسان وأمنياته في الحياة شي آخر مختلف ، موجها النصح والإرشاد لجميع طلاب الثانوية بأن يكون النجاح بمثابة القاسم الوحيد والمشترك ، و هدفهم الأساسي والرئيسي فى مراحل حياتهم القادمة ، والذي لا يرتبط أبدا بمجموع أو بشهادة جامعية ، مع ضرورة التمسك بالحلم والابتعاد عن المحبطين والفاشلين أعداء النجاح .

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد قال إن نسبة النجاح العامة لنتيجة الثانوية العامة 74%، و76% فى الشعبة العلمية و70% الشعبة الأدبية.

وأوضح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سوف تتاح نتيجة الثانوية العامة 2021، بالمجموع الكلي ودرجات المواد على موقع صدى البلد والعديد من المواقع الإخبارية ظهر اليوم الثلاثاء، ويتم إتاحة رابط الوزارة للحصول على تفاصيل النتيجة ودرجات المواد وترتيب الطالب العام والترتيب في كل مادة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تمت مراعاة صعوبة الأسئلة أثناء تصحيح امتحانات الثانوية العامة وليس كما يتصور البعض بأن الوزارة لم تأخذ فى اعتبارها شكاوى الطلاب من صعوبة الأسئلة، مؤكدة أن نتيجة الثانوية العامة 2021 مختلفة عن السنوات الماضية، خاصة بعد تطبيق نظام التقييم الجديد فى الثانوى العام، موضحة أنه لأول مرة سوف يعرف الطالب مستواه فى المادة الدراسية مقارنة بزملائه على مستوى الجمهورية، ويعرف الطالب نقاط ضعفه وقوته فى كل مادة.