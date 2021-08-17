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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مجدي الهواري يكشف موعد إعادة عرض مسرحية "علاء الدين"

مسرحية علا الدين
مسرحية علا الدين

كشف المخرج مجدي الهواري عن موعد إعادة عرض مسرحية علاء الدين، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لـ مسرحية ياما في الجراب يا حاوي، للفنان يحيى الفخراني.

حيث أكد الهوارى خلال المؤتمر انه من المقرر إعادة تقديم مسرحية علاء الدين يوم 26 سبتمبر المقبل . 

 

فريق العمل : 

 

مسرحية علاء الدين إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز ويشاركه البطولة تارا عماد(ياسمين)، ومحمد ثروت(الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، وإسلام ابراهيم (قفة)، ومحمد جمعة (فرعون).
 

وكانت مسرحية علاء الدين قد  حققت نجاحا كبيرا خلال عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة الى تحقيقها نجاحاً كبيراً خلال فترة عرضها فى مصر.

وكان قد أعرب الفنان محمد جمعة عن سعادته بالمشاركة في بطولة مسرحية علاء الدين مع النجم أحمد عز ونخبة من النجوم المتميزين.

وأوضح أن صناع العمل حرصوا على ابتكار شخصية مساعد الملك الطيب التي يؤديها في العمل رغم أنها غير موجودة في النص الأصلي لإيجاد قوة داخل القصر تواجه طغيان الوزير جعفر وتتعاطف مع الأميرة ياسمين حتى لا تكون كل الشخوص إما ضدها أو عاجزين عن مساعدتها.

وأشار إلى أن نجاح الشخصية يعود إلى الجهد الذي بذل له فريق العمل في رسم ملامحها رغم إنها مبتكرة، وخاصة أن المسرحية في إطار الفانتازيا وكل شخوصها كاريكاتورية.

ولفت إلى أن أكثر المشاهد التي يشعر فيها بتفاعل الجمهور هو مشهد مسابقة اختيار الأميرة ياسمين، بمشاركة النجمين أحمد عز وهشام إسماعيل اللذان يتنافسان في مسابقة شعرية أقوم بتحكيمها.

علاء الدين مسرحية علاء الدين مجدي الهواري المخرج مجدي الهواري احمد عز

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