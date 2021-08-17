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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علي ربيع يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة بعد ظهور النتيجة

صدى البلد

شارك الفنان علي ربيع متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو له من أحد مسلسلاتهم وهو يتحدث عن النجاح في الامتحانات .

وعلق على ربيع على الفيديو قائلا " ‬‏مبروك افرحو اي حد جاب ١٥ درجة ناجح وزي الفل  #نتيجه_الثانويه_العامه #علي_ربيع".

عقد وزير التربية والتعليم ، مؤتمرا هاما ظهر اليوم أعلن فيه كافة التفاصيل الخاصة بامتحانات الثانوية العامة ، وظهرت منذ قليل نتيجة الثانوية العامة على موقع صدى البلد عبر هذا الرابط نتيجة الثانوية العامة .

وجاءت أبرز تصريحات وزير التعليم عن نتيجة الثانوية العامة، دفعة الثانوية العامة هذا العام تاريخية ، ولم يحصل أي طالب على الدرجة النهائية ، و نسبة النجاح لنتيجة الثانوية العامة 74%.

تصريحات هامة لوزير التربية والتعليم 

كما قال الوزير أن أوائل الثانوية العامة 47 طالبا وطالبة، اللي جايب 75 % ممتاز ، مشيرا : " الحاصلون على 90 وحتى 95 %  من القسم العلمي 20 ألف طالب و الجامعات مش هتاخد مجاميع زمان، والنظام الجديد نجح في فرز  مستويات الطلاب
وتم تحويل 582  طالب للنيابة العامة بسبب الغش".

وأضاف الوزير أن المدارس الحكومية بالدولة أنجبت أمهر وأفضل الطلاب، وأنه يمكن إعادة فحص الإمتحان من خلال رابط إليكتروني سيعلن الأحد  كما لفت إلى أن بدء الدور الثاني لامتحانات الثانوية يوم 4 سبتمبر. 

وأكد وزير التربية والتعليم أنه تم السيطرة على جميع أعمال الغش والتسريب في الامتحانات والتعامل معها من قبل الشئون القانونية والبت فيها وتحويل 582 شخص إلى النيابة العامة والوزارة في انتظار نتيجة التحقيقات.

وأشار إلى أن النظام الجديد نجح في التقويم وتحقيق فرز مستويات الأداء ويكون بطريقة علمية دقيقة تسمح لوزارة التعليم العالي بالاختيار الأدق للمقاعد في الجامعات، كما تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمحافظة على حقوق كل الطلاب الذين قاموا بتقسيم المواد على سنتين دون الإخلال بالقوانين وليعلم طلاب هذا العام وذويهم أن طلاب التقسيم لن يؤثروا على فرص الآخرين أو ينافسوهم على أماكن الجامعات دون استحداث تنسيق مستقل أو الإخلال بحقوق الطرفين.


ووجه الدكتور طارق شوقي الشكر لجميع العاملين القائمين على هذه الامتحانات لهذا العام.

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