حل فعال للقضاء على السمنة الموضوعية ونحت الجسم.. تعرفي عليه

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية، إنه عندما يريد الشخص فقدان وزنه، عليه شرب الكثير من المياه وعدم تناول الطعام فى وقت متأخر من الليل، مشيرة إلى أنه بالنسبة للسمنة الموضوعية فهي تقدم كورس عبارة عن ما ينحت القوام، أى خلاصة من الكريز والكروميوم واوراق اللوتس ونسبة عالية من التوت البرى.



وأضافت سهيل خلال حوارها ببرنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن كل شهر تقدم كورسات مختلفة، موضحة أن هناك أماكن بالجسم يكون هناك دهون من الصعب التخلص منها.



وفي سياق اخر، حذرت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية، من جائحة كورونا، مؤكدة أنها موجودة وعلينا التعامل بحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضافت أن طرق تقوية المناعة من خلال تناول الخضروات وشرب الماء كثيرا.

وتابعت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية، أن على مريض السمنة عدم إهمال نفسه في البداية ويكون إنقاص الوزن في البداية سهلا ولكن مع الوقت يكون فقدان الوزن صعبا.