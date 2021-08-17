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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العثور على جثة أفغاني تشبث بطائرة عسكرية أقلعت من كابول

محاولة يائسة للأفغان
محاولة يائسة للأفغان للهرب من طالبان

عثرت القوات الأمريكية على جثة أفغاني في معدات الهبوط لطائرة نقل أمريكية من طراز C-17 بعد ساعات من إقلاعها من مطار كابول، وذلك بعد أن تشبث يائسًا فيها للهروب من حركة طالبان.

و ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أنه تم العثور على جثة الأفغاني في معدات هبوط الطائرة بعد فترة طويلة من إجبار الطيارين على الهبوط اضطرارياً في بلد مجاور.

أفغان يتشبثون بعجلات طائرة أثناء إقلاعها.. فيديو

شاهد.. لحظة سقوط مواطنين أفغان بعد تشبثهم بعجلات طائرة أثناء مغادرتها كابول

وأضافت المصادر أن الجثة جعلت الطائرة غير صالحة للعمل مؤقتًا، لافتين إلى أنه يُعتقد أن الشخص قد صعد على معدات الهبوط وحاول الابتعاد قبل أن تغادر الطائرة في محاولة يائسة للفرار من البلاد بعد استيلاء طالبان على السلطة.

وكانت مقاطع فيديو صادمة أظهرت حشودًا من الأفغان يطاردون طائرة أمريكية عند إقلاعها، فيما تمكن البعض من التشبث بها.

وفي مشهد مروع، تداوله عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر مقطع فيديو سقوط مواطنين أفغان تشبثوا بعجلات طائرة في مطار كابل، عقب محاولتهم الفرار من أفغانستان.

وظهر في الفيديو المتداول، سقوط مواطنين من طائرة مُقلعة، وذلك بعد أن كانوا يمسكون بإحكام في عجلاتها، قبل أن يطيروا فوق المنازل.

القوات الأمريكية جثة أفغاني طالبان حركة طالبان أفغانستان

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