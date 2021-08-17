حسام حسن يعلن تشكيل الاتحاد لمواجهة سيراميكا كليوباترا

أعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا في اللقاء الذي يجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:-

محمد صبحي , داميون لوي، محمود رزق، هشام صلاح، خالد الغندور، صبري رحيل، مروان عطية، أحمد حجي، فوزي الحناوي، عبد الغني محمد، خالد قمر.



ويتواجد على دكة البدلاء كل من: (صبحي سليمان، محمد رجب، أحمد نبيل مانجا، مروان النجار، مصطفى إبراهيم. كريم يحيي، عادل نيمار، أحمد راشد، بلال السيد).