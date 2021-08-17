أنا جبت 86% في الثانوية.. وزير التعليم العالي:أغلبية الطلاب ما بين 60 و80 %

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، تعليقا على نتيجة الثانوية العامة، إنه يتم العمل بشكل مؤسسي مع وزارة التربية والتعليم، مضيفا:" نتائج الثانوية العامة هذا العام مبنية على درجات امتحانات تم إعدادها بشكل مختلف ".

وأضاف خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"اللي كان متوقع يجيب مجاميع زي السنوات الماضية لم يحصل على تلك المجاميع".

وتابع خالد عبد الغفار :" المقارنة بما سبق من مجاميع مقارنة غير صحيحة والحد الأدنى للمرحلة الاولى في شعبة علمي علوم 88.4 % مقارنة بـ 97 % بالعام الماضي وهناك انخفاض يقدر بـ 10 % ".

نتيجة الثانوية العامة

وأكمل خالد عبد الغفار :" في شعبة علمي رياضة الحد الأدنى 80 % والعام الماضي كان 94.4 %".

ولفت خالد عبد الغفار :" متوسط المجاميع التي يتنافس عليها الطلاب منخفض، وأغلبية الطلاب ما بين 60 و 80 % ، ومن أعلى من 80 % هم الطلبة المتميزين"، مضيفا:" انا كنت جايب 86% ودخلت كلية طب أسنان بهذا المجموع ".





