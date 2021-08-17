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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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«التعليم العالي» تكشف عن استعدادات الوزارة لاستقبال طلاب الثانوية العامة .. فيديو

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن قبول  طلاب الثانوية العامة  في الجامعات يتعلق برغبات الطالب، مؤكدا أنه كل عام يكون هناك زيادة في أعداد الطلاب الذين يلتحقون بالجامعات عن الأعوام التي تسبقها .

وأضاف «خالد عبد الغفار» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم " المذاع على قناة "الحياة"، أنه الآن منظومة التعليم العالي اختلفت تماما بسبب ما تم انفاقه على التعليم العالي من أجل تطويره ، لافتا إلى أن هذا التطوير لم يحدث منذ 70 عام .


وأوضح «خالد عبد الغفار» أن الوزارة  ستبدأ في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات السبت المقبل مشيرا إلى أن الوزارة تتوسع في إنشاء عدد الجامعات والكليات الحكومية الجديدة وتخصصات مختلفة ضمن تطوير منظومة التعليم الجامعي .


وأشار وزير التعليم العالي، : إلى أنه تم إنشاء 15 جامعة منها أهلية وأخرى خاصة جديدة خلال الـ7 سنوات السابقة، منوها إلى أن الدولة تستهدف تطوير التعليم الجامعي ضمن خطة مصر 2050 .


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قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه هناك حاجة لتغير ثقافة المجتمع المصري والرأي العام؛ مشيرا إلى  أن الشهادة المصرية بات لها قيمتها وكل الطلاب لهم أماكن في الجامعات والمعاهد.

وأكد  عبد الغفار ،  أنه تم إعداد برامج جديدة في الكليات تلبي احتياجات سوق العمل؛ مناشدا الطلاب التمهل قبل التنسيق، وعليهم مطالعة مواقع الكليات المختلفة ومعرفة البرامج الجديدة التي ربما لم يسمعوا عنها من قبل.

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي،، أن كل القطاعات أو التخصصات سوف ينخفض تنسيق القبول بها من 6 إلى 10 %، موضحا أن بعض التخصصات أو الكليات قد يزيد فارق القبول بها –انخفاضًا- عن 10 % مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أن هذا يحدده ويؤكده حتى اللحظة الأخيرة رغبات الطلاب.

ولفت، إلى أن تنسيق الجامعات الخاصة سوف يقل حتمًا عن العام الماضي؛ مؤكدا على أن تنسيق العام الحالي لا ينطبق على الطلاب الذين التحقوا بالجامعات العام الماضي، حيث إنه هذه درجات العام الحالي حصل عليها الطلاب في ظروف خاصة.

خالد عبد الغفار التعليم العالي طلاب الثانوية العامة تنسيق الجامعات خطة مصر 2050 الجامعات

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