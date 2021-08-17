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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

تركي آل الشيخ ينشر أرقاما عن استعدادات المملكة العربية السعودية لموسم الرياض ٢

صدى البلد

نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية  صورة بها استعدادات المملكة العربية السعودية لموسم الرياض ٢.
 

‏وكتب أحببت أن اشارككم بعض او جزء من أرقام الاستعدادات للموسم … لولا الله ثم توجيه ودعم سمو سيدي وتكاتف وإسهامات جهات عدة لما رأيتم هذا العمل … قلبي وعقلي مع كل موظف وعامل في المواقع عشان تتخيل أكثر "
 

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن بدء تصوير  مسلسله الجديد “الثمانية” عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”. 

وعلق تركى آل الشيخ على الصورة: “المخرج الكبير أحمد مدحت.. الفنان القدير خالد الصاوي.. والنجم الكبير آسر ياسين والنجوم غادة عادل ومحمود البزاوي وريم مصطفى ومحمد علاء جامايكا ومصطفى البنا والممثل السعودي خالد صقر ومهندس الديكور القدير محمد عطية ومصممة الملابس القديرة منى التونسي ومدير التصوير العالمي توماس اورن توماسون والمونتير هيثم كرم.. ومحمد عبد المتعال رئيس قناة ام بي سي مصر وحمادة اسماعيل المشرف العام على الإنتاج والمنتج الأستاذ عبدالله أبو الفتوح والمنتج المنفذ أحمد سوكة”.

مسلسل "الثمانية"، يعد أول عمل يقوم بتأليفه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومن إنتاج مجموعة MB، وإخراج أحمد مدحت.

 

https://twitter.com/Turki_alalshikh/status/1427672799192264704?s=19

 

٢٠٢١٠٨١٧_٢٠٠٥٢١
٢٠٢١٠٨١٧_٢٠٠٥٢١
المملكة العربية السعودية رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية هيئة الترفيه السعودية بالمملكة العربية السعودية

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