زيادة طفيفة.. وزير التعليم العالي: نستعد لأي موجة جديدة من فيروس كورونا

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر .

وقال خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" خلال الـ10 أيام الماضية بدأنا نرصد زيادة طفيفة في حالات الإصابة بفيروس كورونا ".

وأضاف خالد عبد الغفار :" تلك الزيادة الطفيفة لم تؤدي إلى زيادة إشغال أسرة الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي داخل المستشفيات الجامعية".

وأكمل خالد عبد الغفار :" نستعد لأي موجة جديدة من فيروس كورونا والتي متوقع حدوثها منتصف شهر سبتمبر طبقا للاحصائيات العالمية، ومن الضروري اتباع الإجراءات الاحترازية ".

ولفت خالد عبد الغفار :" التوسع في في عملية التطعيم سيخفض من الإصابات ويخفض معدل الوفيات بفيروس كورونا ".