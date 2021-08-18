أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 18-8-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الاربعاء 18-8 2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.



العملة شراء بيع

دولار أمريكى 15.6319 15.7667

يورو 18.3862 18.5496

جنيــه إسترليـنى 21.5501 21.7423

دولار كنـدى 12.3935 12.5044

كرون دانمركى 2.4721 2.4943

كرون نرويجى 1.7682 1.7843

كرون ســويدى 1.8029 1.8190

فرنك سويسرى 17.1609 17.3109

100 ين يابانى 14.2992 14.4265

ريـــال سعـــودى 4.1678 4.2040

دينــار كويتى 51.9263 52.4788

درهم اماراتى 4.2553 4.2928

دولار اســـترالى 11.3925 11.4955

دينــار البحــرين 41.4606 41.8238

ريـــال عمـــانى 40.5981 40.9536

ريـــال قطــــرى 4.2191 4.2670

دينـار اردنـى 22.0167 22.2694

يوان صينى 2.4124 2.4335