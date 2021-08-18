أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 18-8-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الاربعاء 18-8 2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.
العملة شراء بيع
دولار أمريكى 15.6319 15.7667
يورو 18.3862 18.5496
جنيــه إسترليـنى 21.5501 21.7423
دولار كنـدى 12.3935 12.5044
كرون دانمركى 2.4721 2.4943
كرون نرويجى 1.7682 1.7843
كرون ســويدى 1.8029 1.8190
فرنك سويسرى 17.1609 17.3109
100 ين يابانى 14.2992 14.4265
ريـــال سعـــودى 4.1678 4.2040
دينــار كويتى 51.9263 52.4788
درهم اماراتى 4.2553 4.2928
دولار اســـترالى 11.3925 11.4955
دينــار البحــرين 41.4606 41.8238
ريـــال عمـــانى 40.5981 40.9536
ريـــال قطــــرى 4.2191 4.2670
دينـار اردنـى 22.0167 22.2694
يوان صينى 2.4124 2.4335