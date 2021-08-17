رونالدو يرد برسالة نارية على شائعات مستقبله

رد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، على الأخبار التي ترددت بشأن مستقبله في الآونة الأخيرة.

ونشر رونالدو بيانًا عبر صفحته على موقع " فيس بوك" جاء فيه:"من يعرفني يدرك مدى تركيزي على عملي.. كلام أقل وعمل كثير، كان هذا هو شعاري منذ بداية مسيرتي. ومع ذلك في ضوء كل ما قيل وكُتب مؤخرًا، لا بد لي من تحديد موقفي."

وتابع:"الطريقة التافهة التي يتم بها تغطية مستقبلي في وسائل الإعلام هي عدم احترام لجميع الأندية المشاركة في هذه الشائعات ولاعبيهم وموظفيهم ولي كشخص وكلاعب."

وأردف:"لقد كتبت قصتي في ريال مدريد. تم تسجيلها بالكلمات وبالأرقام، في الجوائز والألقاب، في السجلات والعناوين. هذا موجود في المتحف في البيرنابيو وأيضًا في أذهان كل مشجع للنادي."

وزاد:"علاوة على ما حققته أتذكر أنه في تلك السنوات التسع كانت لدي علاقة عاطفية واحترام عميقين لريال مدريد، وهي عاطفة واحترام أحتفظ بهما حتى يومنا هذا وسوف أعتز بها دائمًا."

وأضاف:"أعلم أن مشجعي ريال مدريد الحقيقيين سيستمرون في إبقائي في قلوبهم وسأحملهم في قلبي. بالإضافة إلى هذه الحلقة الأخيرة في إسبانيا كانت هناك أخبار وقصص متكررة تربطني بعدد من الأندية في العديد من الدوريات المختلفة، مع عدم اهتمام من أحد بشأن محاولة اكتشاف الحقيقة."



واختتم قائلًا:"أخرج الآن عن صمتي لأقول أنني لا أستطيع السماح للناس بالاستمرار في اللعب باسمي. ما زلت أركز على مسيرتي المهنية وعلى عملي ملتزمًا ومستعدًا لجميع التحديات التي يجب أن أواجهها. أي شيء آخر؟ هو مجرد كلام."

وكانت بعض التقارير قد تحدثت صباح اليوم عن طلب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، التعاقد مع رونالدو، وهو ما نفاه المدرب، كما أشارت تقارير أخرى بأن كريستيانو عرض نفسه على نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.