إنبي يتقدم على الإسماعيلى بهدف جون أوكويي في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي إنبي والإسماعيلي بتقدم الأول بهدف نظيف في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ 312 من بطولة الدوري المصري .

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي إنبي حتى تمكن جون أوكويي من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 34 من خلال توغل مميز من جون أوكويي إيبوكا خلف مدافعي إنبي واستغل التقدم الخاطئ للحارس محمد صبحي ليراوغه ويضع الكرة بسهولة وتسكن الشباك .

وخاض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى .. محمد صبحى

خط الدفاع .. محمد عادل ، باهر المحمدى ، مروان صحراوى ، مصطفى الزنارى

خط الوسط .. محمد الضرف ، عماد حمدى ، احمد مدبولى ، محمد بيومى

خط الهجوم .. فخر الدين بن يوسف ، محمد الشامى .

ويتواجد على دكة البدلاء كل من .. محمد مجدى ، مصطفى فارس ، احمد مصطفى ، محمد صادق ، ارى بابل ، محمد ايهاب ، محمد نصر ، محمد عبدالسميع ، شكرى نجيب