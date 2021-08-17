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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا لطوكيو.. المنتخبات البارالمبية تجري مسحة كورونا الأولى

صدى البلد

أجرت البعثة المصرية للمنتخبات البارالمبية مساء اليوم مسحة الكورونا الاولى بالمركز الأولمبي بالمعادى استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية والمقرر انطلاقها  يوم ٢٤ من الشهر الحاري وتستمر حتي ٨ سبتمبر .

ومن المقرر ان تغادر البعثة المصرية للمنتخبات البارالمبية السبت المقبل علي ان تصل العاصمة اليابانية  طوكيو عصر الأحد ٢٠ اغسطس استعدادا لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

ومن المنتظر أن يجرى جميع اللاعبين والأجهزة الفنية المسحه الثانية غدا وذلك طبقا لتعليمات إدارة اللجنة المنظمة للدورة باجراء مسحتين كورونا قبل الوصول الى اليابان.

وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.


وقد تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بتذاكر السفر لجميع أعضاء البعثة فضلاً عن التنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية بطوكيو بشأن وصول ومشاركة البعثة المصرية ، كما قامت الوزارة بتوفير كافة الأجهزة الرياضية والأجهزة التعويضية للاعبين .

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