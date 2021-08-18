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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عامل يشنق نفسه داخل صيدلية بواسطة حبل بمروحة سقف بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي عامل في العقد الرابع من عمره مصرعه شنقا بواسطة حبل مثبت بسقف غرفة الصيدلية بعزبة المصطفية بقرية محلة حسن بمركز المحلة بمحافظة الغربية حيث قام بخلع المروحة الكهربائية بسقف الصيدلية التي يعمل بها وربط حبل بها وقام بلفه حول عنقه حتي لفظ أنفاسه الأخيرة. 
كان  اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا ببلاغ من أهالي عزبة السرجاني يفيد بالعثور على جثة عامل بإحدى الصيدليات بالقرية مشنوقا بحبل داخل الصيدلية مُتدلٍ من سقفها .

كما انتقل الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة الكبرى وضباط البحث الجنائي إلى موقع البلاغ وتم العثور على جثة العامل ويدعى " إبراهيم م"  34 سنة مربوطا بحبل متدلٍ من مروحة كهربائية داخل الصيدلية وتم استدعاء مفتش الصحة الذي أكد وفاته .

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كما تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت قيادة  العقيد خالد عبدالفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود لكشف غموض الواقعة. 

وأفادت تحريات مباحث مركز المحلة الكبرى أن المتوفى أقدم على الانتحار لوجود خلافات أسرية كبيرة عانى منها في الفترة الأخيرة وأكد عدد من أقاربه ذلك وقيامه بالإقدام على إنهاء حياته شنقا وتم نقل الجثمان لمستشفى المحلة العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

محافظ الغربية انتحار عامل صيدلية قرية محلة حسن مركز المحلة الكبري

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