تنفيذا لتوجيهات الرئيس .. حياة كريمة تتكفل بمصاريف الطالبة الأولى على الدبلومات الفنية

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم، (حياة كريمة) تتكفل بالطالبة ‏ندى حربي حسن محمد ابنة محافظة أسوان ، والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية‏ للتعليم والتدريب شعبة سكرتارية طبية بمجموع ٩٩٪؜ وتعد من أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام ٢٠٢١.



وقررت مؤسسة حياة كريمة بالتكفل بمصاريف الطالبة التعليمية كاملة حتي انتهاءها من العملية التعليمية بالكامل، علاوة علي توفير فرصة عمل ملائمة، توفر لها ولأسرتها الحياة الكريمة وذلك تكريماً لتفوقها العلمي .