ورشة نجارة تزعج سكان شارع قناوى الصياد فى الجيزة

اشتكى سكان شارع قناوى الصياد فى حى العمرانية التابع الى محافظة الجيزة ، في رسالة بعثوا بها لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع "صدى البلد" ، بسبب تضررهم من ورشة نجارة التي يصدر عنها انبعاثات خطيرة على الصحة والبيئة .



ويقول مايكل شنودة من الأهالى في رسالتهم : نحن سكان شارع قناوى الصياد فى حى العمرانية نعاني من ورشة للنجارة التي يصدر عنها انبعاثات خطيرة على الصحة والبيئة ويصدر عنها مخلفات صناعية كارثية.



وأضاف : الورشة تعمل خارج مقراتها ونتيجة لذلك يصدر برادة الخشب (غبار الخشب) الذي يسبب سرطان الأنف والربو وحساسية الصدر والنزيف الرئوي ، بالإضافة الى الضوضاء غير المحتملة إطلاقا الصادرة عن المعدات الثقيلة والتي تعمل حتى ساعات متأخرة يوميا.



وأشار : هذا بالإضافة إلى إشغال الطريق الدائم طوال ساعات عمل الورشة والتي تعمل من الرابعة عصرا حتى ساعات متأخرة من الليل ، حتى بعد إصدار قانون يوجب للورش الاغلاق العاشرة مساء ولكن الورشة في المنطقة التي نسكن فيها تعمل حتى منتصف الليل، لافتين: قمنا بتحرير العديد من الشكاوى في الأمن الصناعي والبيئة ولم يحركوا ساكنا.



ونناشد المسئولين النظر الينا بعين الرحمة وسرعة اغاثتنا حيث ان الحياة أصبحت مستحيلة في المنطقة، كما ان بعض الأطفال يعانون من امراض مزمنة نتيجة نشارة الخشب المنبعثة من مخلفات الورش.



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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



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