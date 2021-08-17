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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بوسي تشارك جمهورها بـ صور جديدة لها .. شاهد

صدى البلد

شاركت المطربة بوسي جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بعدة  صور جديدة من احدث لها.

 

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى : منورة - مشاء الله - ربنا يحفظك .

 

يذكر أن آخر أعمال المطربة بوسي مشاركتها فى مسلسل "الديفا"، بطولة الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودي يعقوب الفرحان وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق.


تدور أحداث المسلسل حول كواليس برامج المواهب،  حيث تروي في كل منها قصصًا تحصل بشكل واقعي، ما وراء الكواليس بالبرامج الكبيرة، وتعكس وتظهر حياة الفنانين والنجوم في هذه اللحظات التي يعيشونها.

انستجرام سيرين عبد النور بوسي

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