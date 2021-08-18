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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فرحتنا لا توصف بنجاح ابنتنا..شاهد تعليق عائلة الأولى بالثانوية العامة نظام الدمج

الأولى بالثانوية
الأولى بالثانوية العامة بنظام الدمج

قال والد الطالبة أسماء محمد محمد عبد السلام، الحاصلة على المركز الاول بالثانوية العامة  لشعبة الادبي، دمج التعليم إن  فرحتى لا توصف بالنجاح الكبير الذي حققته ابنتي ، معلقا "ربنا عوض صبرنا خير بنجاح أسماء".

وأضافت والدة  الطالبة أسماء محمد محمد عبد السلام،  نحن في غاية الفرح بعد ما ربنا كتبلها النجاح وكانت فرحة كبيرة لا توصف".

وتابعت والدة  الطالبة أسماء محمد محمد عبد السلام، أن ابنتى كان لها ظروف خاصة ولكن على الرغم من ذلك ارادت التعلم وتواصلت في المذاكرة عن طريق القنوات التعليمية  واجتهدت في ذلك.

تهنئة وزير التعليم لأوائل الثانوية

هنأ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، طلاب الثانوية العامة، بنجاح  فترة الامتحانات، قائلا:" الطلاب وأولياء الأمور اجتهدوا كثيرا".

وأضاف طارق شوقي  في تصريحات تليفزيونية ، أن  التغيير في أي ثقافة يأخذ وقت ولكن اليوم كان يوما مهما وعبرنا حاجز من الخوف والقلق ويدفعنا لسنوات تعليمية أفضل".

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وأضاف طارق شوقي: "تعمدت تواجد وزير التعليم العالي معي في مؤتمر إعلان نتائج الثانوية العامة للحديث عن التنسيق  والمرحلة الأولى من التنسيق ستكون 88 % في شعبة علمي علوم و80 % في شعبة علمي رياضة و65 % في الشعبة الأدبية".

وتابع طارق شوقي :"  دليل النجاح ليس الرقم الكبير في نتائج الامتحانات ولكن دليل  النجاح هو تعرف الطلاب على مستواه من الفهم والتحصيل".

 

التربية والتعليم وزير التعليم وزير التربية والتعليم أسماء محمد محمد عبد السلام الثانوية العامة

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