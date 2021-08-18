مدرب البطل أحمد الجندي: تكريم الرئيس السيسي أقوى من الحصول على الميدالية|فيديو

قال عبد الرحمن محمد، مدرب اللاعب أحمد الجندي صاحب الميدالية لفضية فى رياضة التايكوندو، أنه كنا نتمنى أن نحصل على الميدالية الذهبية ولكن الحصول على الميدالية الفضية أسعدتنا.

وأضاف عبد الرحمن محمد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر” عبر فضائية “سي بي سي”، أن تكريم الرئيس السيسي أقوى من الحصول على الميدالية، مشيرا إلى أنه شعرنا أن عملنا مقدر.

وتابع عبد الرحمن محمد، أن تكريم الرئيس لا يقدر بثمن، مؤكدا أنه شعرنا أ"ننا اتكافئنا على ما قدمناه" .

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وأشار محمد إلى أن، الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن الرياضة وأهميتها في العموم واهمية ما نقدمه، معلقا أن اللاعب احمد الجندي سيخصص جزء من المكافئة لإإنشاء مركز خاص للرياضة .

استقبال الرئيس السيسي للاعبين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية التي توجت بميداليات خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخير طوكيو 2020، ومنح الرئيس السيسي وسام الرياضة من الطبقة الأولى للاعبة الكاراتيه فريال عبد العزيز ومدربها هاني قشطة.

كما ومنح الرئيس السيسي وسام الرياضة من الطبقة الثانية للاعب الخماسي الحديث أحمد الجندي ومدربه عبد الرحمن محمد، ووسام الرياضة من الطبقة الثالثة للاعبة الكاراتيه جيانا فاروق ومدربها محمد عبد الرجال، ولاعب المصارعة محمد إبراهيم ومدربه محمد أحمد، ولاعبي التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى ومدربَيهما أسامة سيد ومحمد مجدي والمدير الفني أوسكار سالازار.