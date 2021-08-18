الرابعة أدبي توجه نصيحة مهمة لطلاب الثانوية في العام المقبل

قالت الطالبة آلاء علي محمود، الرابعة أدبي على الثانوية العامة، إنها قررت الالتحاق بالشعبة الأدبية لأن لديها مشاكل مع مادة الرياضيات.



وأضافت آلاء علي، في حوارها مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج " التاسعة " المذاع على القناة "الأولى"،: "كنت بحب مادة الجغرافيا بشكل كبير".

ووجهت آلاء علي، نصيحة للطلاب الثانوية العامة، العام المقبل، قائلة: "ذاكروا أول بأول، فتراكم المذاكرة لا يصح، والمذاكرة مش بعدد الساعات، ولكن بمدى التحصيل والفهم".



وزير التعليم: اللي جايب 60% هيدخل الكلية اللي يتمناها



علق الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، على نتيجة الثانوية العامة، قائلا إن مشروع تطوير منظومة التعليم مشروع دولة، والهدف منه الانتقال بالتعليم إلى مستوى عالمي، مؤكدًا "نسير في طريق تحقيق هذا الأمر".



وأضاف “شوقي”، في تصريحات تليفزيونية، "امتحانات الثانوية العامة تم إعدادها بشكل يضاهي الامتحانات الدولية".

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وتابع وزير التعليم "اللي جاب 60% و70% طالب شاطر جدا، وعلينا أن نتعود على الدرجات الجديدة، وتلك المجاميع تسمح لكل طالب بدخول الكلية التي يتمناها".



واستطرد "دليل النجاح ليس الرقم الكبير في نتائج الامتحانات، ولكن دليل النجاح؛ هو تعرف الطالب على مستواه من الفهم".