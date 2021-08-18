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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدرب البطل محمد إبراهيم كيشو: تكريم الرئيس اليوم شرف وفخر كبير لنا|فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال أحمد محمد، مدرب اللاعب محمد ابراهيم كيشو صاحب الميدالية البرونزية في الأولمبياد، إن   الرياضة هدف الدولة، مؤكدًا أنها تعبّر عن ازدهار وتقدم الشعوب.

وأضاف أحمد محمد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر” عبر فضائية “سي بي سي”، أن تكريم الرئيس السيسي اليوم شرف وفخر كبير لنا.

 

وتابع أحمد محمد أن اللاعب محمد إبراهيم كيشو، كان يتمنى الحضور للتكريم من الرئيس، ولكنه لم يستطيع بسبب تعرضه لنزلة برد .

 

وأشار محمد إلى أن، وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي كان داعمًا لنا بشكل كبير.

 

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استقبال الرئيس السيسي للاعبين

 

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية التي توجت بميداليات خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخير طوكيو 2020، ومنح الرئيس السيسي وسام الرياضة من الطبقة الأولى للاعبة الكاراتيه فريال عبد العزيز ومدربها هاني قشطة.

كما منح الرئيس السيسي وسام الرياضة من الطبقة الثانية للاعب الخماسي الحديث أحمد الجندي ومدربه عبد الرحمن محمد، ووسام الرياضة من الطبقة الثالثة للاعبة الكاراتيه جيانا فاروق ومدربها محمد عبد الرجال، ولاعب المصارعة محمد إبراهيم ومدربه  محمد أحمد، ولاعبي التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى ومدربَيهما أسامة سيد ومحمد مجدي والمدير الفني أوسكار سالازار.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الشباب الاوليمبياد محمد إبراهيم كيشو وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي

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