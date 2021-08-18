وزير الطاقة الموريشي: نتطلع للاستفادة من تجربة مصر في توليد الكهرباء.. صور

استقبل وزير الطاقة والمرافق العامة الموريشي، جورج بيير ليسجونجارد، السفيرة د. علياء سمير برهان، سفيرة مصر في بورت لويس، وتناول اللقاء رغبة الجانب الموريشي في الاستفادة من خبرات مصر المتراكمة في مجال بناء قدرات الكوادر الموريشية، لاسيّما في مجالات تحلية المياه والطاقة الجديدة والمتجددة.



وأشارت السفيرة المصرية إلى تجربة مصر في إنتاج وحدات متنقلة لتحلية وتطهير المياه والصرف الصحي، وهو ما أعرب الوزير الموريشي عن تطلع وزارته إلى التعرف على الخبرات المصرية في هذا المجال بهدف تخفيف الضغط على شبكات المرافق العامة في بلاده.



كما أعرب الوزير الموريشي عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة المصرية في مجال التحول من استخدام الوقود الأحفوري وخاصة الفحم في توليد الكهرباء إلى الطاقة المتجددة.

ومن جهتها، أعربت السفيرة المصرية عن استعداد مصر التعاون مع موريشيوس لتقديم المشورة الفنية والمزيد من الدورات التدريبية للكوادر الموريشية في كل مجالات الطاقة، وبما يدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ويعكس ما تشهده العلاقات من تطورات خلال الفترة الأخيرة.