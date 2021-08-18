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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المحافظات|أمن قنا ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين .. انتحار طالبة وإصابة طالب بسبب الثانوية العامة بالمنوفية..٧ فصول ذكية للقضاء على التسرب من التعليم بجنوب سيناء

أخبار المحافظات
أخبار المحافظات

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار والموضوعات التي حدثت في المحافظات المصرية، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الـ24 ساعة الماضية.

 

نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال تطوير مدخل شق الثعبان ..شاهد

 

حفل تكريم.. محافظ الجيزة يهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة ..شاهد

 

محافظ الفيوم يتفقد سيارة المركز التكنولوجى المتنقل

 

محافظ الإسكندرية يهنئ أوائل المحافظة في الثانوية العامة

 

انتحار طالبة وتسمم أخرى وإصابة طالب بانهيار عصب في المنوفية بسبب الثانوية العامة

 

٧ فصول ذكية للقضاء على التسرب من التعليم بجنوب سيناء

 

محافظة الوادي الجديد في 24 ساعة: نائب المحافظ تشارك في اجتماع مجلس المحافظين وتفتتح أعمال مشروع "الطفولة المبكرة" بقرية المنيرة بالخارجة وتتابع أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

 

لخلافات ثأرية.. الأمن يسيطر على مشاجرة بين عائلتين في قنا

 

تعرف على أبرز الأحداث داخل محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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