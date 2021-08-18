المحافظات|أمن قنا ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين .. انتحار طالبة وإصابة طالب بسبب الثانوية العامة بالمنوفية..٧ فصول ذكية للقضاء على التسرب من التعليم بجنوب سيناء

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار والموضوعات التي حدثت في المحافظات المصرية، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الـ24 ساعة الماضية.

لخلافات ثأرية.. الأمن يسيطر على مشاجرة بين عائلتين في قنا