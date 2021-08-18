حدث ليلاً|رسالة من حمو بيكا لطلاب الثانوية وفيديو مثير لـ عمر كمال.. الزمالك يقترب من الدوري وعبدالحفيظ يهاجم التحكيم.. حريق ضخم في بيروت وقصف تركي على سوريا

نشر موقع صدى البلد في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، الموافق 18 أغسطس 2021، عدداً من الأخبار المحلية، بالإضافة إلى الموضوعات المهمة على مستوى الشأن الرياضي والعالمي.
الصحة: تسجيل 112 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 199 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية…
الخارجية: مصر تهتم بمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات
يزور وفد من مفوضية السلم والأمن الأفريقية مصر خلال الفترة من ١٦ إلى ١٩ أغسطس الجاري برئاسة مدير إدارة الشئون السياسية والسلم والأمن بمفوضية الاتحاد الإفريقي كاليكستي مباري…
اعتماد جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.. والتعليم تمنع التدخين والموبايل بلجانها
تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لماراثون امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة 2021 والذي من المقرر أن ينطلق يوم 4 سبتمبر 2021
البطلة الأولمبية جيانا فاروق تكشف وصية السيسي لها
عبرت البطلة الأولمبية جيانا فاروق، الحاصلة على الميدالية البرونزية في لعبة الكاراتيه في أولمبياد طوكيو2020، عن عميق فرحتها بالتكريم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي..
لخلافات ثأرية.. الأمن يسيطر على مشاجرة بين عائلتين في قنا
سيطرت قوات الأمن بقنا، صباح اليوم الأربعاء، على مشاجرة بين عائلتين، نشبت بسبب تجدد خلافات ثأرية بينهما ببندر فرشوط شمال المحافظة.
شاهد.. حمو بيكا يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة
وجّه مطرب المهرجانات حمو بيكا رسالة لطلاب الثانوية العامة بعد ظهور النتيجة أمس الثلاثاء.. كتب حمو بيكا عبر حسابه بموقع فيس بوك: “ألف مليون مبروك لإخواتي…
النتيجة ليست نهاية المطاف.. تعليق جديد من عمر كمال على الثانوية العامة
حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول المطرب عمر كمال خلال الفترة الأخيرة، بعد معاقبة نقابة المهن الموسيقية له بالإيقاف عن الغناء لمدة اسبوع، بسبب فيديو ظهر فيه يتلفظ بلفظ خارج، ونرصد فيما يلي تفاصيل تلك الأزمة..
بعد رقصها المثير مع جوهرة.. رانيا يوسف تتصدر تويتر .. فيديو
تصدرت الفنانة رانيا يوسف قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولًا عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك بعدما أشعلت السوشيال ميديا بوصلة
الزمالك يقترب من الدرع.. ترتيب الدوري المصري
اقترب فريق نادي الزمالك من حصد لقب الدوري الممتاز؛ بعد تحقيق الفوز على حساب وادي دجلة، بهدف نظيف، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة 31 ..
سيد عبدالحفيظ يهاجم التحكيم بعد تعادل الاهلي مع طلائع الجيش
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن التعادل السلبي أمام طلائع الجيش، أمس؛ نتيجة غير مُرضية، لكن الأهلي لم يحصل على حقه في المباراة..
حريق ضخم بمحطة كهرباء في بيروت .. فيديو
اندلع حريق ضخم ، مساء الثلاثاء، في إحدى محطات الكهرباء الرئيسية في العاصمة اللبنانية بيروت، إلا أن الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق.
سوريا: مقتل امرأة وإصابة مدنيين في قصف تركي على ريف الحسكة
أعلنت سوريا مقتل امرأة وإصابة عدد من المدنيين خلال قصف تركي بعشرات القذائف على بلدة أبو راسين ومحيطها في ريف الحسكة.
العراق.. تفاصيل القبض على قائد القوة الجوية السابق بعد هروبه من المحكمة
كشفت تقارير إعلامية في العراق، تفاصيل القبض على قائد القوة الجوية السابق الفريق انور حمه أمين، بعد هروبه عقب جلسة لمحاكمته.
ترامب يعتبر الانسحاب الأمريكي من أفغانستان أكبر إحراج في تاريخ الولايات المتحدة
انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الطريقة التي انسحبت بها القوات الأمريكية في أفغانستان، معتبرا أنها أكبر إحراج للولايات المتحدة في تاريخها.
البيت الأبيض يعلن إجلاء نحو 3200 أمريكي من أفغانستان
أكد مسؤول في البيت الأبيض أن الجيش الامريكي أجلى نحو 3200 من الأمريكيين والمقيمين الدائمين في الولايات المتحدة وأسرهم من أفغانستان حتى الآن، موضحا أنه تم إجلاء نحو 1100 أمريكي يوم الثلاثاء.
واشنطن تحقق في العثور على أشلاء بشرية بطائرة عسكرية أقلعت من كابول
أعلن الجيش الأمريكي التحقي في حادث سقوط عدة أشخاص من طائرة عسكرية أمريكية من طراز C-17 فوق مطار كابول، خلال عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية بعد سيطرة طالبان على البلاد.