حدث ليلاً|رسالة من حمو بيكا لطلاب الثانوية وفيديو مثير لـ عمر كمال.. الزمالك يقترب من الدوري وعبدالحفيظ يهاجم التحكيم.. حريق ضخم في بيروت وقصف تركي على سوريا

نشر موقع صدى البلد في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، الموافق 18 أغسطس 2021، عدداً من الأخبار المحلية، بالإضافة إلى الموضوعات المهمة على مستوى الشأن الرياضي والعالمي.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 199 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية…

يزور وفد من مفوضية السلم والأمن الأفريقية مصر خلال الفترة من ١٦ إلى ١٩ أغسطس الجاري برئاسة مدير إدارة الشئون السياسية والسلم والأمن بمفوضية الاتحاد الإفريقي كاليكستي مباري…

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لماراثون امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة 2021 والذي من المقرر أن ينطلق يوم 4 سبتمبر 2021

عبرت البطلة الأولمبية جيانا فاروق، الحاصلة على الميدالية البرونزية في لعبة الكاراتيه في أولمبياد طوكيو2020، عن عميق فرحتها بالتكريم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي..

سيطرت قوات الأمن بقنا، صباح اليوم الأربعاء، على مشاجرة بين عائلتين، نشبت بسبب تجدد خلافات ثأرية بينهما ببندر فرشوط شمال المحافظة.

وجّه مطرب المهرجانات حمو بيكا رسالة لطلاب الثانوية العامة بعد ظهور النتيجة أمس الثلاثاء.. كتب حمو بيكا عبر حسابه بموقع فيس بوك: “ألف مليون مبروك لإخواتي…

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول المطرب عمر كمال خلال الفترة الأخيرة، بعد معاقبة نقابة المهن الموسيقية له بالإيقاف عن الغناء لمدة اسبوع، بسبب فيديو ظهر فيه يتلفظ بلفظ خارج، ونرصد فيما يلي تفاصيل تلك الأزمة..

تصدرت الفنانة رانيا يوسف قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولًا عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك بعدما أشعلت السوشيال ميديا بوصلة

اقترب فريق نادي الزمالك من حصد لقب الدوري الممتاز؛ بعد تحقيق الفوز على حساب وادي دجلة، بهدف نظيف، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة 31 ..

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن التعادل السلبي أمام طلائع الجيش، أمس؛ نتيجة ‏غير مُرضية، لكن الأهلي لم يحصل على حقه في المباراة..

اندلع حريق ضخم ، مساء الثلاثاء، في إحدى محطات الكهرباء الرئيسية في العاصمة اللبنانية بيروت، إلا أن الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق.

أعلنت سوريا مقتل امرأة وإصابة عدد من المدنيين خلال قصف تركي بعشرات القذائف على بلدة أبو راسين ومحيطها في ريف الحسكة.

كشفت تقارير إعلامية في العراق، تفاصيل القبض على قائد القوة الجوية السابق الفريق انور حمه أمين، بعد هروبه عقب جلسة لمحاكمته.

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الطريقة التي انسحبت بها القوات الأمريكية في أفغانستان، معتبرا أنها أكبر إحراج للولايات المتحدة في تاريخها.

أكد مسؤول في البيت الأبيض أن الجيش الامريكي أجلى نحو 3200 من الأمريكيين والمقيمين الدائمين في الولايات المتحدة وأسرهم من أفغانستان حتى الآن، موضحا أنه تم إجلاء نحو 1100 أمريكي يوم الثلاثاء.

أعلن الجيش الأمريكي التحقي في حادث سقوط عدة أشخاص من طائرة عسكرية أمريكية من طراز C-17 فوق مطار كابول، خلال عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية بعد سيطرة طالبان على البلاد.