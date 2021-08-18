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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال هاييتي إلى 1941 شخصا

صدى البلد

 أعلنت وكالة الحماية المدنية في هاييتي ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم السبت الماضي وبلغت شدته 2ر7 درجة على مقياس ريختر، إلى 1941 قتيلا وأكثر من 9900 مصاب.


وذكرت قناة "إن بي سي" الأمريكية اليوم الأربعاء أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قالت إن 2ر1 مليون شخص في هاييتي قد تضرروا جراء الزلزال بينهم 540 ألف طفل، كما تسبب هذا الزلزال في تدمير أكثر من 84 ألف منزل.


وكان مركز المسح الجيولوجي الأمريكي قد أعلن أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 8 أميال جنوب شرق منطقة "بيتيت ترو دي نيبيس"، وعلى عمق 6 أميال. 

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