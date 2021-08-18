أمير عزمي: الزمالك يلعب أصعب مبارياته.. وفترة التوقف أفادت كارتيرون



أكد أمير عزمي مجاهد، المدير الفنى لنادى السكة الحديد، أن الزمالك يلعب خلال الفترة الحالية أصعب مبارياته بسبب رغبة منافسيه فى تحقيق نتيجة إيجابية للهروب من الهبوط.



وقال أمير عزمي فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" مع ميدو، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "جماهير الزمالك كانت تشعر بقلق كبير بسبب إحداث 6 تغييرات فى التشكيل أمام وادى دجلة ولكن الجميع شاهد أنهم جاهزين وكانوا على اعلى مستوى وذلك يرجع أيضا لمعسكر الإسكندرية خلال فترة التوقف".



وأضاف: "مواجهة وادى دجلة كانت صعبة وبها خطورة بسبب رغبتهم فى تحقيق الفوز ولديهم لاعبين مميزين أبرزهم أحمد عاطف وحسام عرفات ومحمد هلال".

كارتيرون: الزمالك أضاع فوزا كبيرا على دجلة.. والدوري لم يحسم بعد

ومن جانبه أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الفوز على وادي دجلة كان صعبا في لقاء الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ويجب أن يفرح الجميع بالفوز.

وأوضح المدير الفني في المؤتمر الصحفي للمباراة، أنه ليس راضيا عن إضاعة العديد من الفرص المحققة، وكان الفريق قادرا على التسجيل مبكرا واللعب بصورة أفضل في حالة استغلال الفرص التي سنحت للاعبين.

وشدد كارتيرون على أن الفريق تتبقى له ثلاث مباريات في الدوري، سيخوضها بنفس الهدف من أجل تحقيق الفوز.

ورفض المدير الفني التأكيد بأن فريقه حسم الدوري، مشددا على أن الدوري لا يزال في الملعب.

وألمح كارتيرون إلى أنه حرص على تجهيز جميع اللاعبين في معسكر برج العرب، وهو ما دفعه لإجراء تغييرات كثيرة في التشكيل، في ظل ضغط المباريات، وشدد على أنه لعب باللاعبين الأكثر جاهزية في لقاء دجلة.

واختتم كارتيرون تصريحاته بأن مروان حمدي مهاجم جيد ويبذل مجهودات كبيرة في المباريات وظهر بشكل جيد في لقاء اليوم.

وكان الزمالك قد فاز على دجلة بهدف دون رد سجله مروان حمدي، ليرفع رصيده إلى ٧٣ نقطة يتصدر بها مسابقة الدوري في حين يتوقف رصيد دجلة عند ٢٥ نقطة يحتل بها المركز قبل الأخير.