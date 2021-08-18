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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

يتكون من ١٦ عضو

ننشر التشكيل الجديد لمجلس إدارة فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية .. مستند

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي


استقر الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، على تشكيل فرع هيئة الرعاية في محافظة الإسماعيلية، بعد قراره رقم 58 لسنة 2021 بتكليف الدكتور أحمد بسيوني، مدير مستشفى حورس التخصصي بالأقصر السابق، مديرًا لفرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية.

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حصل موقع  صدى البلد علي مستند يضم التشكيل الجديد لفرع هيئة الرعاية بالإسماعيلية،  وجاء كالتالي، “الدكتور إيمن حسين فرغلي إبراهيم نائب مدير فرع، الدكتور مؤمن علي محمد إبراهيم مدير الرعاية الثانوية والثلاثية، الدكتورة منى منير الشريف مدير الرعاية الأولية، الدكتور عبدالله سلبي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، والدكتور عمرو عبدالعظيم إبراهيم مدير إدارة مكافحة العدوى، حسام محمد أبو الفتوح مدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، محمد ثابت أحمد مدير إدارة الشؤون المالية.

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كما تضمن التشكيل، تعيين كلا من الدكتور ممدوح محمد جاد مدير إدارة الإمداد، والدكتورة ماجدة محمد محمد مهنى مدير إدارة رضا المتعاملين، محمد علي العجرودي مسؤول الفندقة، والدكتور إيريني فرج رامزي مدير الإدارة الاستراتيجية، والدكتور أحمد عطية عبدالله مدير إدارة الشؤون الهندسية والمشروعات، والدكتورة أفنان حسين عبدالواحد مدير إدارة الموارد البشرية، وحسن عبد الرسول مدير إدارة الأمن، وهاني سعيد محمود الدسوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية، ومنال إبراهيم عبدالعزيز مسؤول الإعلام والتوعية الصحية”.


وجاء بالقرار ضرورة اتخاذ الإجراءات التنفيذية والقانونية اللازمة نحو الانتهاء من إجراءات الندب أو التعاقد مع المرشحين لشغل الوظائف القيادية والإشراقية بفرع الإسماعيلية.


كما تضمن القرار التوصية ببدء تشكيل أعضاء الإدارات، وترشيح مدير إدارة الجودة.
 

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