د.فتحي حسين يكتب: تكويد الصحف

الجماعة الصحفية في مصر مقبلة علي أزمة خطيرة تكاد تقضي علي ما تبقي من اشلاء المهنة السامية وتعصف بما تبقي من قواعد مهنية وصحفية واخلاقية كانت ولا تزال باقية وتحفظ للمهنة كرامتها وهيبتها !

الازمة تتمثل في ملف تكويد الصحف الخاصة الجديدة تمهيدا لدخول محرريها الي القيد بنقابة الصحفيين ، عبر لجنة القيد التي اصبحت باب مفتوح لكل من هب ودب ، او بمعني اخر لكل من لا مهنة له في الواقع او عمل او تخصص معين ،ليصبح بين ليلة وضحاها صحفي وفقا للقانون المصري وعضوا بنقابة الحريات والفكر " الصحفيين " او هكذا ينبغي ان تكون !

فأصبحت هذه اللجنة تستقبل عدد كبير من الممارسين او غير الممارسين لمهنة الصحافة ! سواء كانوا يعملون من البيوت او علي المقاهي او في صالات البلياردو او في كيانات صحفية صورية، وهمية تتخذ اسماء شركات مساهمة مصرية موجودة ولكنها لا تمتلك هيكل تحرير صحفي واداري ثابت ومعين بتأمينات اجتماعية ورواتب شهرية منتظمة للعاملين بها ،وهي صحف يقوم علي اعدادها وتنفيذها واخراجها وتوزيعها شخص واحد فقط !!والاخيرة هي مجموعة الصحف التي تقدمت لنقابة الصحفيين لطلب التكويد ،ومعظمها لا ينطبق عليه شروط القيد ،ولكنهم يصرون علي ممارسة ضغوط غير شرعية ويتحايلون من اجل الالتحاق بعضوية النقابة طمعا في بدل التكنولوجيا بكل تأكيد !

وهنا لابد ان تتدخل الجمعية العمومية للنقابة من اجل حماية المهنة من الانهيار والتدني في مستوي ممارسيها وانقاذ مهنة الصحافة من الغرق والسقوط في بئر سحيق من العجز واللامبالاة لمعظم ممارسين المهنةفي بلادنا بسبب اقحام عدد كبير من العاملين بصحف غير مؤهلة للعمل للانضمام الي القيد بها ،بدلا من وقف القيد مؤقتا لمدة خمس سنوات علي الاقل وتنقية الجدول الحالي من الشوائب المتمثلة في عضو نقابي ترك العمل بالمهنة نهائيا وتفرغ لعمل اخر ولكنه لا يزال مقيد بالنقابة ويتقاضي البدل بانتظام ومنهم من سافر للعمل بالخارج ومنهم من قدم شهادة مزورة للالتحاق بالمهنة ومنهم من يعمل في وظيفة اخري ومقيد بالنقابة وما خفي كان اعظم !

ومن جانب اخر هناك من يعمل بمجلس النواب وهو بالفعل عضو بالمجلس لفترتين الا انه قدم اوراقه للقيد بنقابة الصحفيين حتي يحصل علي صفة له بعد الخروج من عضوية مجلس النواب !!

علي كل حال لابد ان تجتمع الجمعية العمومية للنقابة ،وهذا ربما يكون مستحيل لانها تجتمع في انتخابات المجلس بالعافية!، من اجل الحفاظ علي ما تبقي من انقاض مهنة ومن هيبتها وكرامتها ولابد من التأكيد علي تدريب واعداد وتأهيل الصحفي بمعناها الحقيقي وليس مجرد شخص ممارس للعمل دون ان يكون مؤهل حقيقي لغويا ونحويا وتشريعيا وثقافيا واخلاقيا وسياسيا للعمل في مهنة البحث عن المتاعب !

ومثل هذه الممارسات التي نراها من تفرد احدي الصحف الخاصة بادخال اكثر من 200 صحفي في لجنة القيد مرة واحدة واخري تعرض تعيينات وهمية بمبالغ كبيرة للالتحاق بلجنة القيد ،وهناك حالات يتم الموافقةةعلي دخولهم للقيد بالنقابة مقابل تعيين افراد من ذويهم بالجريدة الجديدة في مساومات رخيصة وغير مقبولة

وغيرها من الممارسات التي لا يتسع المقال لذكرها .

وفي النهاية اقول بان لجنة القيد بنقابة الصحفيين خط احمر لا يدخلها الا من يستحق فقط وليس وفق للاهواء والنفس الامارة بالسوء!