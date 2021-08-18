مجدي عبد الغني يكشف عن هوية بطل الدوري الموسم الحالي

كشف مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، هوية بطل الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري.

كان فريق الزمالك، حقق فوزا على نظيره وادي دجلة بهدف نظيف فيما تعادل الأهلي مع طلائع الجيش سلبيا.

وقال البلدوزر في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: المباريات المتبقية صعبة أمام الأهلي والزمالك ولا يمكن التكهن بهوية بطل الدورى فى الموسم الحال.

وأضاف: القول أن مباراة المصري هى الأصعب أمام الأهلي جانبه الصواب لكون المارد الأحمر سبق له تحقيق الفوز على ابناء بورسعيد فى المسابقات المحلية.

لفت مجدى عبد الغني إلى أن الفرق التى تواجه الأهلي والزمالك منها الذى يلعب على الهروب من شبح الهبوط ومحاولة الحصول على نقطة أمام قطبي الكرة المصرية.

وشدد على أن الدورى ما زال فى الملعب وفى اقدام لاعبي الاهلي والزمالك فى ظل صراع شرس بين القطبين على التتويج باللقب المحلي.

يذكر أن فريق الزمالك يتصدر ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 73 نقطة فيما حل النادى الأهلى فى المركز الثانى برصيد 69 نقطة.