عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني يكشف عن هوية بطل الدوري الموسم الحالي

مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني

كشف مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، هوية بطل الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري.

كان فريق الزمالك، حقق فوزا على نظيره وادي دجلة بهدف نظيف فيما تعادل الأهلي مع طلائع الجيش سلبيا.

وقال البلدوزر في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: المباريات المتبقية صعبة أمام الأهلي والزمالك ولا يمكن التكهن بهوية بطل الدورى فى الموسم الحال.

وأضاف: القول أن مباراة المصري هى الأصعب أمام الأهلي جانبه الصواب لكون المارد الأحمر سبق له تحقيق الفوز على ابناء بورسعيد فى المسابقات المحلية.

لفت مجدى عبد الغني إلى أن الفرق التى تواجه الأهلي والزمالك منها الذى يلعب على الهروب من شبح الهبوط ومحاولة الحصول على نقطة أمام قطبي الكرة المصرية.

وشدد على أن الدورى ما زال فى الملعب وفى اقدام لاعبي الاهلي والزمالك فى ظل صراع شرس بين القطبين على التتويج باللقب المحلي.

يذكر أن فريق الزمالك يتصدر ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 73 نقطة فيما حل النادى الأهلى فى المركز الثانى برصيد 69 نقطة.

الأهلي والزمالك الدوري الممتاز طلائع الجيش بطل الدورى الزمالك الأهلى

ترشيحاتنا

بعد تألقه مع الأهلي.. كهربا يخترق حسابات حسام البدري في منتخب مصر

خاص.. النصر السعودي يحسم مصير عبد الرزاق حمدالله

حكم من صام عاشوراء دون تاسوعاء

البريد المصري يطلق خدمة تحصيل قيمة الأدلة الإلكترونية الخاصة بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

شطة: مباريات الأهلي والزمالك فى ختام الدورى صعبة

فايزر تحسم الجدل حول عدد الجرعات الفعالة ضد فيروس كورونا ومتغيراته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. الآن نتيجة الثانوية العامة2021 على صدى البلد

تحميل نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد الآن .. اعرف مجموعك

شوبير يصدم الأهلاوية : انسوا..الزمالك بطل الدورى عن جدارة

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

ميدو يكشف أسباب تعثر الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري

تظلمات الثانوية العامة 2021 .. كيفية التقديم وطريقة سداد الرسوم

توقعات تنسيق الجامعات 2021.. كليات الهندسة تدخل في المرحلة الثانية

لن تتوقعها .. نتائج مفاجئة لنجوم الكرة المصرية فى الثانوية العامة|إكرامي 98%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد جمال وكايرو كافيه يتألقان على مسرح محكى القلعة.. صور

طريقة عمل حواوشي الفراخ بالعجين.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

فيديو

كل ما تريد معرفته عن مسلسل عمرو دياب الجديد على نتفليكس

فيديوجراف.. نجوم فشلوا في الثانوية العامة ونجحوا في الفن

فيديوجراف.. المرحلة الأولى.. تنسيق الثانوية العامة 2021

إكرامي 98% وشوبير 65٪.. مجاميع نجوم الكرة المصرية في الثانوية العامة

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: تكويد الصحف

محمد جاب الله يكتب: المشروع الإعلامي العربي

منى زيدو تكتب: لا تصاحب الجاهل مهما بدل ثيابه

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ