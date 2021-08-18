الطريقة الأفضل لاستثمار أموالك .. خبير اقتصادي يوضح

قال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن نسبة المصنعية والشغل الفني في المشغولات الذهبية عالية، لذلك إذا استثمر الشخص أمواله في الذهب فسوف يتعرض مع الوقت لـ خسارة كبيرة.

وأضاف وليد جاب الله خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه إذا أراد الشخص أن يستثمر أمواله في الذهب، فعليه أن يتجه للسبائك، لأنها مرتبطة بالسعر العالمي، وبالتالي فإنه لا يتعرض لخسارة في المصنعية.

وعقب خبير اقتصادي قائلاً: "أنا شايف إن استثمارالأموال في الذهب أو العقارات، ده بيكون للراجل اللي مش عايز يشتغل، لكن اللي عايز يشتغل ف الأفضل ليه إنه يكون رجل أعمال".

وتابع وليد جاب الله أن الاستثمار في العقارات على الرغم من أنه يجني نقود كثيرة إلا أن هناك طفرات قد تؤدي إلى الخسارة الكبيرة في الأموال، مضيفاً أن في الوقت الحالي أصبح هناك مضاربه على العقارات، مضاربة على السلع، ومضاربة على الدولار.

وعلق قائلاً: "كلمة مضاربة لن توجد مع استقرار الاقتصاد المصري، لذلك فإن القادم سيكون استثمار حقيقي".