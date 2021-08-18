البريد المصري يطلق خدمة تحصيل قيمة الأدلة الإلكترونية الخاصة بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

تطلق الهيئة القومية للبريد خدمة سداد قيمة الأدلة الإلكترونية الخاصة بالشهادات العربية والأجنبية والأزهرية لجميع الطلاب المتقدمين لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد من خلال ما يقرب من ٤٥٠٠ مكتب بريد منتشرين بكافة انحاء الجمهورية.

صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن هذه الخدمة جاءت نتيجةً للتعاون المثمر بين وزارة التعليم العالي والبريد المصري بهدف تسهيل سداد الطلاب قيمة الأدلة الإلكترونية للشهادات العربية والأجنبية والشهادات الأزهرية بالاعتماد على الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن هذه الخدمة تأتي استكمالاً لجهود البريد المصري نحو تطوير خدماته واستحداث خدمات جديدة مؤكداً على حرص البريد المصري على فتح آفاق التعاون مع جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.