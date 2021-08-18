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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يبحث مع مسئولي الموارد المائية تنفيذ خطة التحول للري الحديث

صدى البلد

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم الأربعاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة المهندس محمود السعدي مساعد وزير الموارد المائية والري، وذلك لبحث جهود الوزارة في المشروع القومي للتحول إلى نظم الري الحديثة، وتأهيل المساقي بمحافظات الجمهورية.

 

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الري ، للحفاظ على المياه وترشيد استخدامها من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات المشتركة بين وزارتي الري والزراعة وممثلي البنوك الوطنية (الأهلي والزراعي) بشأن تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث .

 

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حضر اللقاء المهندس ياسر عبدالرحيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة ، والمهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.


وأعلن محافظ أسيوط – خلال اللقاء – دعمه الكامل لتنفيذ خطة وزارة الري في التحول إلى الري الحديث، وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات التي سيجري تنفيذها وفقًا لبروتوكول التعاون بين وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي والبنك الزراعي ، بهدف تنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية والتى تتضمن توفير الدعم الفني والمالي اللازمين لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث.


من جانبه ، أشار مساعد وزير الموارد المائية والري إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، يجرى اليوم تنظيم المؤتمر الموسع بالمحافظة لمسئولي الزراعة والري والبنك الزراعي المصري والبنك الأهلي، حول تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث.

 

واوضح أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة الوزارة التي تتضمن طرح ١٥ عقدًا بمحافظات (القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الإسكندرية - الفيوم - أسيوط) لتأهيل ٥٥٧ مسقى بتكلفة ٦٤٣ مليون جنيه بأطوال ٤٦٢ كيلو مترًا ، موضحًا أن الانتهاء من تنفيذ ٨.٥٠ كيلو متر في إطار رؤية الوزارة بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجاري المائية أو على المستوى الحقلي، من خلال تأهيل الترع وتأهيل المساقي بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.

محافظ أسيوط اللواء عصام سعد مساعد وزير الري نظم الري الحديث المشروع القومي خطة وزارة الري

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