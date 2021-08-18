البورصة تواصل الأداء المتباين بمنتصف تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، وسط تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا “إيجي إكس 70” و"إيجي إكس 100".



وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 10920 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 2426 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 13248 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 4273 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 2945 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 3918 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.86% ليصل إلى مستوى 3654 نقطة.

