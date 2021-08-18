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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تواصل الأداء المتباين بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية-
البورصة المصرية- صورة أرشيفية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، وسط تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا “إيجي إكس 70” و"إيجي إكس 100".

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 10920 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 2426 نقطة.

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وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 13248 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 4273 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 2945 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 3918 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.86% ليصل إلى مستوى 3654 نقطة.
 

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