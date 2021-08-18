برلماني: ننتظر تعديلات الحكومة على القواعد والقوانين لجذب شركات جديدة للقيد بالبورصة

قال النائب حسن عمار ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن الحكومة سبق وأن أعلنت عن أنها ستقوم بإجراء تعديلات على القواعد والقوانين لجذب شركات جديدة للقيد بالبورصة ، وننتظر إرسالها إلى البرلمان.

وأشار عمار فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إجراء التعديلات فى القواعد والقوانين لجذب شركات جديدة للقيد فى البورصة سيساعد فى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر ، خاصه وأن الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر ليس بالقدر الذى تستحقه مصر فى ظل البنية التحتية التى تتمتع بها.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن المستثمر يريد قانون واحد ، مؤكدا أننا فى حاجة إلى تفعيل منظومة الشباك الواحد للحد من الفساد وحتى يطمئن المستثمر بأن أمواله فى أمان.

تعديل قواعد القيد لجذب شركات جديدة في البورصة

بحث مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، امس الثلاثاء، مع محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، تطورات أداء سوق الأوراق المالية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان صادر امس الثلاثاء، بأن اللقاء تناول آخر المستجدات والتطورات التي طرأت على أداء البورصة المصرية، وكذلك استعراض أهم ملامح استراتيجية إدارة البورصة لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المقيدة خلال المرحلة المقبلة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن ملامح الاستراتيجية، تهدف إلى الاستمرار في القيام بدور الداعم لخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الرامية لتعزيز المسار الاقتصادي وتحسين الأحوال المعيشية، فضلاً عن المساهمة في توفير التمويل لمصدري الأسهم والسندات لتمويل أنشطتهم وتوسعاتهم الاستثمارية.

كما تطرق اللقاء إلى جهود إدارة البورصة لتعزيز السيولة والتداول، ومناقشة إدخال تعديلات على القواعد والقوانين لجذب شركات جديدة للقيد، وخاصة مساعدة الشركات الناشئة على النمو والتوسع من خلال البورصات، وكذلك الأدوات والمنتجات المالية التي تعمل إدارة البورصة على تطويرها وتطبيقها لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.