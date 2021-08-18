مروان القماش يستعد فى أمريكا لبطولة أفريقيا للسباحة.. فيديو

يستعد السباح العالمي مروان القماش، لاعب المنتخب الوطني للسباحة، للمشاركة فى بطولة أفريقيا للسباحة المقر إقامتها يوم 15 أكتوبر المقبل فى غانا ، وذلك بمقر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويتدرب مروان القماش 12 مرة أسبوعياً، ويقوم بالسباحة ما لا يقل عن 16 كيلو مترا، حيث يقوم بتحسين مهاراته قبل المشاركة في البطولات القادمة، فضلاً على أنه يقوم بمشاهدة سباقاته القديمة حتي يتمكن من تطوير مستواه.



وتأهل مروان القماش ، إلى دورة الألعاب الأوليمبية محققا رقما وقدره 7:52:19 فى سباق 800 حرة فى بطولة أمريكا المفتوحة A cut التى استضافتها ولاية انديانا بوليس ، حيث استطاع القماش أن يتجاوز الرقم المؤهل إلى الدورة الأوليمبية وقدره 7 دقائق و54 ثانية بفارق وقدره ثانية واحدة و81 من مائة من الثانية.

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وتوج مروان القماش بالميدالية الذهبية في منافسات 400 متر حرة ببطولة proswimseries والمقامة في انديانابوليس بولاية إنديانا الأمريكية خلال الفترة من 12 إلى 15 مايو الماضي.

وأكد السباح المصرى مروان القماش، أنه حقق نتيجة إيجابية فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وكتب القماش عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، "الحمد لله انتهيت من منافساتى الأولمبية فى المركز الـ 14 والـ16 عالميا فى سباقى 400 و 800 متر، أقدر اعتبرها نتيجة كويسة فى السباحة، بس فعلا كان أملى أحقق أحسن من كدة وأوصل للنهائى وأشرف بلدى بميدالية، وده كان حلمى وحلم كتير من المصريين، لكن أعتبر أن اللى حصل توفيق كبير من ربنا، وبوعدكم وبوعد نفسى انى سأنهى مشوارى بس لما احقق كل أهدافي".