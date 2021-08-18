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رئيس التحرير
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6.1 مليون فدان

التنمية الزراعية: ننفذ خطط الخروج من الشريط الضيق العمراني إلى الأراضى الجديدة

الدكتور محمد الشحات
الدكتور محمد الشحات ، الدمدير التنفيذى لهيئة التعمير

قال الدكتور محمد الشحات ، المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية ،  إن الهيئة هى إحدى الهيئات العامة الكبرى على مستوى الجمهورية المتخصصة فى الاصلاح الزراعى والتى تقوم بدورها بتنفيذ كافة تكليفات وزارة الزراعة الخاصة ب اعداد وحصر ، تصنيف التربة واكتشاف الأراضى الجديدة .


وأضاف  " الشحات " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن الهيئة تقوم بدور كبير فى قضية استصلاح الأراضى وخاصة فى الأراضى الجديدة بعد الوصول فى الدلتا القديمة لاجمالى 6.1 مليون فدان وهو الخروج من الشريط الضيق العمرانى إلى الأراضى الجديدة وغزو الصحراء .


واشار إلى أن الأراضى الجديدة مستوفاة كافة الشروط اللازمة لاستصلاح الأراضى ، لافتا إلى أنهم يقومون أيضأ بتقييم الأوضاع الخاصة ب الأراضى الخاصة بالدولة والمزارعين الذين يقومون بتقديم طلبات جادة للهيئة ويتم التعامل معهم وفقا للقانون .


وتابع أن الأراضى الزراعية التى تم الاعتداء عليها من المخالفين يتم التعامل معها عن طريق الازالة واسترادا أراضى الدولة أو الرجوع للجهات المختصة  ..

 

يذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة  قد تلقا مؤخرا تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 26 يونيو 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

 

وأوضح التقرير أنه تم تحصين 2مليون 312 ألفا و667 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " مليون و245 ألف و586 رأس أبقار، 625 ألف و4 رأس جاموس، 374 ألفا و59 رأس أغنام، 68ألفا 18 رأس ماعز" حتى 16 أغسطس 2021.


وتحصين 2 مليون 145 ألفا و991 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " مليون و103 ألف و82 رأس أبقار، 614 ألفا و564 رأس جاموس، 358 ألف و664 رأس أغنام، 67 ألفا و241رأس ماعز، 2440 راس جمال" حتى 16 أغسطس 2021 أيضا.


وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية السادة المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

 

 

أساليب الزراعة الزراعة وزير الزراعة الحمى القلاعية التنمية الزراعية نائب وزير الزراعة

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