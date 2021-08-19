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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس سياحة البرلمان لـ"صدى البلد": مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة سيحولها من موقع أثري إلى مقصد ثقافي متكامل

النائبة نورا على
النائبة نورا على ، رئيس لجنة السياحة والطيران بالبرلمان

قالت النائبة نورا على ، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان إن لجنة السياحة بالبرلمان أوصت بالالتزام بالخطة التنفيذية لمشروع تطوير منطقة الأهرامات ،مشيرا إلى أن ذلك سيتحقق بالاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالأماكن السياحية والأثرية ورفع كفاءتها من خلال زيادة حملات النظافة، وتكثيف الأنشطة السياحية المستقبلية عن طريق وضع اشتراطات للتنمية السياحية شرق محور المنصورية وغرب المتحف المصري الكبير.

وأضافت على فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ذلك يتحقق أيضا من خلال تهيئة المناخ الملائم لإقامة مجموعة من الفنادق ذات فئات الأربع والخمس نجوم بشمال وشرق المتحف المصري الكبير بدءا من الطريق الدائري شمالا وحتى الوصول لساحة خوفو جنوبا، بالإضافة لعمل حملات توعية للمواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة بأهمية الحفاظ على نظافة الأماكن الأثرية والتأثير الإيجابي الذي سيعود عليهم من هذا التطوير، وكذلك استمرار تدريب جميع العاملين بالأهرامات.

كما أكدت رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة له أهمية كبرى لأنه سيحول المنطقة من موقع أثرى إلى مقصد ثقافي سياحي متكامل يستوعب المزيد من طاقات العمل في جميع المجالات، ويوفر للزوار كافة السبل المطلوبة للاستمتاع بالمكان، ويمنحه قدرا من الخصوصية من خلال منظومة متكاملة بما يليق بأحد أهم المواقع الأثرية في العالم.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قد اختتم أعمال دور الانعقاد الأول ، و بلغ عدد الجلسات العامة خلال هذا الدور 58 جلسة عامة بإجمالي عدد ساعات 278 ساعة عمل ، و بلغ عدد المتحدثين خلالها 532 متحدثاً، و 4210 مداخلات، ووافق خلالها المجلس على 146 مشروعاً قانون بإجمالي عدد مواد 1749.

وحرص المجلس في بداية انعقاده على ان تكون اول اعماله استدعاء حكومة د مصطفي مدبولي رئيس الوزراء التي سارعت بالإدلاء ببياناتها عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة الذي سبق و ان حصلت  بموجبه على ثقة المجلس ،و ناقش المجلس بيانات 29 وزيرا وأحالها الي اللجان المختصة لتمارس دورها الرقابي بشكل تفصيلي.

وفي مجال الحماية الاجتماعية و النهوض بالاقتصاد الوطني  ناقش البرلمان قوانين انشاء صندوق الوقف الخيري و قانون الموارد المائية و الري و قانون الصكوك السيادية و منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وفي مجال الرعاية الصحية مشروع قانون بتنظيم عمليات الدم و تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها و مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وفي مجال الحفاظ والدفاع على الأمن وحماية مقدرات الوطن تم الموافقة على قانون انشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية و اسرهم و مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها و قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش

و في مجال الأدوات الرقابية  تم تمت مناقشة 128 طلب إحاطة 230 سؤالا و265 اقتراحا برغبة.

مشروع تطوير منطقة الأهرامات حملات النظافة المتحف المصري الكبير محور المنصورية مجلس النواب

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