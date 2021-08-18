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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أخبار البرلمان| التعليم العالى: وقف إصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة 5 سنوات.. ضمانات للموظفين حال غلق المنشأة.. 200 ألف جنيه رسوم تشغيل مركز تجميع البلازما

مجلس النواب
مجلس النواب

نشر "صدى البلد" عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسى والبرلمانى خلال الساعات القليلة الماضية اليوم، الأربعاء:

 

غرامة مليون جنيه..عقوبة الإفصاح عن سرية بيانات المتبرع ببلازما الدم فى القانون

 

شنقه وألقى جثته بالمقابر.. تعرف على مصير قاتل طفل أطفيح بـ الجيزة

 

بالقانون.. منح المستثمرين حق التصرف بـ العقارات المملوكة للدولة فى هذه الحالة | تفاصيل

 

فرص عمل ضمن الـ 5%.. هند رشاد توضح مزايا ضم فاقدي العين لـ ذوي الإعاقة

 

200 ألف جنيه قيمة رسوم تشغيل مركز تجميع البلازما في القانون

 

برلماني: الدولة وضعت رؤية شاملة ومتكاملة للنهوض بمنظومة التعليم العالي

 

تعرف على طريقة سداد الأقساط بـ قانون حماية المستهلك الجديد

 

التعليم العالى: وقف إصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة 5 سنوات.. تفاصيل

 

تضامن النواب: فاقدو العين أولى بالرعاية.. وضمهم لـ ذوي الإعاقة خطوة ممتازة

 

بالقانون.. مزايا وضمانات للحفاظ على حقوق الموظفين حال غلق المنشأة

 

 

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