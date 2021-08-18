أخبار الرياضة.. ريال مدريد يحسم موقفه من ضم محمد صلاح.. وآخر تطورات مفاوضات الزمالك مع عبدالله السعيد

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة على الساحة المحلية، والإفريقية، والعالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

الكاف يلزم الأهلي والزمالك بتشكيل فريق كرة نسائي للمشاركة في البطولات الإفريقية



استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف ” على وضع شرط “ تكوين فريق نسائي ” من أجل السماح للأندية بالمشاركة فى البطولات الإفريقية “ رجال ” .

ويدرس الكاف تطبيق القرار بداية من موسم 2022/2023 او ما يليه ، في ظل رغبة الكاف في نشر الكرة النسائية بطريقة موسعة داخل أركان القارة الإفريقية .

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح



أكد تقرير إسباني أن النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ليس ضمن خطة نادي ريال مدريد، للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، أو الموسم المقبل.

وذكرت شبكة “ ديفنسا سنترال” الإسبانية، أن رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح، أثار الجدل “مؤخرا” بشأن مستقبل النجم المصري، حيث كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب تألق صلاح أمام نوريتش سيتي، السبت الماضي، بصناعة هدفين وتسجيل الثالث: " تمنى أن يشاهدوا ذل ".

شوبير يصدم الأهلاوية : انسوا..الزمالك بطل الدورى عن جدارة



أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك حقق فوزا عن جدارة واستحقاق على حساب وادى دجلة بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس بملعب الدفاع الجوى فى إطار لقاءات الجولة الـ 31 من منافسات الدورى الممتاز .

وقال شوبير فى تصريحات عبر برنامجه الإذاعى :" الزمالك فاز بالدورى خلاص .. لاعبو الأبيض يملكون روح وإصرار وحماس كبير وهو ما تسبب فى تحقيق العديد من الانتصارات خلال الفترة الماضية " .

الحديدي يحسم الجدل حول رحيل محمد الشناوي عن الاهلي وإمكانية إعارة السولية



كشف حازم الحديدي وكيل اللاعبين عن حقيقة رحيل محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي والمنتخب خلال فترة الانتقالات الصيفية

وأكد الحديدي في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن الشناوي حتي الان لم يتلق اي عروض رسميه للرحيل عن الاهلي و يرغب في البقاء بالفريق لمواصله تألقه

الزمالك: قررنا عودة كافة المعارين والإعلان عن الصفقات الجديدة قريبا



كشف الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك، أن اللجنة قررت عودة جميع اللاعبين المعاريين وتم إبلاغ أنديتهم بذلك عقب الجلسة التى عقدتها اللجنة مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى .

خاص.. النصر السعودي يحسم مصير عبد الرزاق حمدالله



حسم مصدر داخل نادي النصر السعودي، الجدل حول مستقبل المغربي عبد الرزاق حمدالله، نجم الفريق، بعد الأنباء التي ربطته بالرحيل عن “العالمي” هذا الصيف.

في إجازة للتفكير.. أخر تطورت انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك.. تفاصيل



أسدل حازم الحديدي وكيل الللاعبين الستار حول حقيقة مفاوضات نادي الزمالك مع عبد الله السعيد وموقف اللاعب، من الظهور مع القلعة البيضاء مع بداية الموسم الجديد.