طالبة تحاول الانتحار بالمنوفية بعد حصولها على مجموع ضعيف بالثانوية العامة.. طالب يفارق الحياة قبل أن يفرح بنتيجته بالشرقية.. نجاح أول عملية زراعة قرنية بمستشفى رمد المنصورة

أخبار المحافظات..

شهدت مختلف المحافظات على مدار اليوم، عددا من الأحداث والفعاليات المختلفة، والتي يرصدها موقع صدى البلد الإخباري لقرائه في سياق التقرير التالي:

أصيبت طالبة بالثانوية العامة بحالة تسمم ، إثر تناولها حبة القمح الحبة القاتلة، وذلك لضعف مجموعها في الثانوية العامة.

ممدوح غراب يُهنئ أبناء الشرقية الحاصلين على المراكز الأولى بالثانوية العامة هاتفيا أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إتصالاً هاتفياً بأوائل شهادة الثانوية العامة من أبناء المحافظة ، لتهنئتهم بمناسبة تفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية .

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن إنجاز جديد على يد أطباء الدقهلية، حيث نجح فريق طبي في إجراء أول عملية زرع قرنية بمستشفى رمد المنصورة.

أعلن الدكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية، أنه قدم طلبا للفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، لتطوير الطرق وانشاء عدد من الكباري في محافظة الإسماعيلية.

اتشحت قرية بني هلال التابعة لمركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، أمس الأربعاء، بالسواد حزنا على فراق الطالب "السيد أشرف السيد"، 18 سنة، بالصف الثالث الثانوي عقب إصابته بصعق كهربائي قبل أن يعرف حتى نتيجته بالثانوية العامة.