السينابتيك يصدر أغنيته الجديدة «يمّا 2»

أصدر السينابتيك أغنيته الجديدة "يمّا 2" بالتزامن مع انطلاق ألبومه الجديد "القمر والمحيط". ويتحدث السينابتيك في أغنية "يمّا 2" مع نفسه ويغوص في أعماق شخصيته، ونسمعه في الأغنية يتوجه بالحديث إلى أمه كأنه طفل صغير ليخبرها عن مشاكله والمصاعب التي يواجهها كشاب عربي، حيث يؤدي هذه الأغنية بطريقة شاعرية مميزة مع موسيقى تسحر المستمع.

يُقدم الفيديو غوصاً بالمعنى الحرفي للكلمة داخل أفكار السينابتيك بطريقة صورية ويعكس مشاعره وطريقة تفكيره، ويهدف إلى العمل إلى توعية الشباب حول كيفية حل مشاكلهم وبأساليب صحيحة. ويمكن الاستماع إلى ألبوم السينابتيك الجديد بشكل كامل عبر المنصات الرقمية التي تقدمها شركة “وارنر ميوزيك” الشرق الأوسط المنتجة للعمل.

ويقدم السينابتيك في هذا الألبوم تجربة موسيقية مميزة لجمهوره وبصوته الكلاسيكي الذي أحبه الناس.

السينابتيك مغني راب فلسطيني - أردني شاب يبلغ من العمر ٢٧ سنة، ابتكر موجة جديدة لمحبي الموسيقى العربية من الشباب، وفي هذا الألبوم الجديد "القمر والمحيط"، يتحدث عن العديد من المواضيع الجديدة ويكمل قصته، من تركه لعمله في عالم الطب وعودته إليه، وانتقاله للعيش في رام الله في فلسطين وتفرغه لتحقيق حلمه بأن يصبح مغنيا.