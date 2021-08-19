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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحدي الابتكار ضمن "فينتك أبوظبي 2021" يبدأ استقبال طلبات المشاركة

ارشيفيه
ارشيفيه

أعلن سوق أبوظبي العالمي عن إطلاق النسخة الخامسة من تحدي الابتكار ضمن مهرجان فينتك أبوظبي وبدء استقبال طلبات المشاركة.

ويعقد التحدي لتمكين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من تطوير حلول مبتكرة لتحديات خدمات مالية محددة بما يعزز اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.

يشارك سوق أبوظبي العالمي هذا العام مع عدة مؤسسات رائدة من القطاعات المالية والمؤسسية والحكومية لتطوير بيانات تحدي يتم طرحها ضمن تحدي الابتكار، حيث ستتاح لشركات التكنولوجيا المالية المتأهلة الفرصة للعمل جنبًا إلى جنب مع هذه المؤسسات لتطوير حلول مبتكرة للمشاكل المطروحة.

وتشمل قائمة المؤسسات المشاركة: بنك الإمارات دبي الوطني والاتحاد لائتمان الصادرات وبنك أبوظبي الأول وشركة بيرل داتا دايركت والبنك السعودي البريطاني وبنك ستاندرد تشارترد.

وقال إيمانويل جيفاناكيس الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي إن إطلاق تحدي الابتكار باستخدام المختبر الرقمي لسوق أبوظبي العالمي يأتي بهدف استضافة الحلول المبتكرة وتعزيز الشراكات التعاونية بين شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات، بما يعزز التحول ضمن قطاع الخدمات المالية في وقت أصبحت فيه الرقمنة مفتاحاً للنجاح.

كما سترعى سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي بيان التحدي الخاص بـالتكنولوجيا الرقابية التي تستخدم من قبل الجهات التنظيمية، حيث يتعين على المشاركين تطوير حل يتيح الإشراف في الوقت الفعلي على رأس مال العميل واستثماراته.

وسيتم تقييم الطلبات وفقًا للمعايير الرئيسية لقياس مدى فاعلية الحل المقترح في معالجة التحدي، وإمكانياته وقابليته للتوسع وآلية استخدامه في دولة الإمارات. وستتم دعوة شركات التكنولوجيا المالية المتأهلة لعرض حلولها على لجنة من الحكام ضمن مهرجان فينتك أبوظبي 2021 الذي سيعقد في الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر 2021.

ويعمل الفائزون مع المؤسسات الرائدة المشاركة في التحدي لإثبات مفاهيم الحلول المقترحة واختبار هذه الحلول عبر المختبر الرقمي لسوق أبوظبي العالمي، وذلك مع إمكانية كسب عقود تجارية، إلى جانب إمكانية الفوز بجوائز مختلفة برعاية المؤسسات المشاركة، بالإضافة إلى المبالغ المدفوعة من قبل سوق أبوظبي العالمي.

و دعا سوق أبوظبي العالمي شركات التكنولوجيا المالية لمشاركة حلولهم لبيانات التحدي المطروحة من خلال التسجيل في المختبر الرقمي لسوق أبوظبي العالمي ، والذي يمثل بيئة رقمية بالكامل وسوق مفتوح، بدعم من برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21 ويتيح المختبر التعاون التفاعلي والابتكار من خلال الجمع بين شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية والجهات التنظيمية لتسريع ودفع عملية التحول الرقمي، حيث ستتمكن المؤسسات المالية من العمل ضمن بيئة مماثلة للواقع من خلال دعوة شركات التكنولوجيا المالية والجهات التنظيمية لإثبات مفاهيم الحلول التي يمكن البدء باستخدامها وإنتاجها فعلياً، مع الاستفادة من الأدوات الرقمية الذكية لإنشاء بيانات تركيبية ومحاكاة أنظمة التشغيل المصرفية الأساسية.

يذكر أن النسخة السابقة من مهرجان فينتك أبوظبي التي أقيمت في 2020 قدمت أجندة متنوعة جمعت أكثر من 150 متحدثًا و10 من كبرى الشركات العالمية و100 من أكثر الشركات المالية الواعدة في العالم، فيما اجتذب الحدث أكثر من 20000 مشاركاً شاهدوا الحدث مباشرةً من أكثر من 100 دولة حول العالم.

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