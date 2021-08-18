قادرون على إيقاف محمد صلاح.. مدرب نيجيريا يعلق على وقوعه في مجموعة مصر

في كأس الأمم الأفريقية

كشف الألماني جيرنو رور المدير الفني للمنتخب النيجيري عن رأيه في مجموعة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية والتي تضم مصر.

وأكد في تصريحات عبر شبكة "ESPN" أن المنتخب المصري كبير ولديه العديد من اللاعبين المحترفين وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول المميز والخطير.

وأضاف ان المنتخب النيجيري سيعتمد على الدفاع أمام المنتخب المصري مشددا ان دفاعه قادر على صد محمد صلاح وإيقاف خطورته.

وتابع أن المجموعهة تضم منتخبات قوية مشددا أن المنتخب السوداني تأهل من مجموعه صعبة بالاضافة للمنتخب الغينيز

أوقعت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021، منتخب مصر في المجموعة الرابعة.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات السودان وغينيا بيساو ونيجيريا.

وسيستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة نيجيريا في الخامسة من مساء يوم 11 يناير المقبل.

ويواجه منتخب مصر نظيره الغيني يوم 15 يناير في تمام الثامنة مساءً، على أن يُنهي مبارياته بمواجهة السودان يوم 19 يناير في تمام الثامنة مساءً.

وتُقام بطولة كأس الأمم الأفريقية في الفترة بين 9 يناير وحتى 6 فبراير عام 2022، بالكاميرون، بعد أن تم تأجيل انطلاق البطولة لمدة عام، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

يذكر أن منتخب مصر قد تُوج ببطولة كأس الأمم الأفريقية 7 مرات، كأكثر المنتخبات المُتوجة بالبطولة في القارة.

وودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة 2019 والتي استضافتها على أراضيها، من دور الـ 16 بعد الخسارة من منتخب جنوب أفريقيا.

وجاء تصنيف المنتخبات الإفريقية على النحو التالي:

المستوى الأول: الكاميرون – الجزائر – السنغال – تونس – المغرب – نيجيريا.

المستوى الثاني: مصر – غانا – كوت ديفوار – مالي – بوركينا فاسو – غينيا.

المستوى الثالث: كاب فيردي – الجابون – موريتانيا – سيراليون – زيمبابوي – غينيا بيساو.

المستوى الرابع: مالاوي – السودان – غينيا الإستوائية – جزر القمر – إثيوبيا – جاميا.

وجاءت مواعيد مباريات دور المجموعات على النحو التالى:

9 يناير

الكاميرون × بوركينا فاسو الساعة 6 مساء

اثيوبيا × كاب فيردى الساعة 9 مساء

10 يناير

السنغال × زيمبابوي الساعة 3 عصرا

المغرب × غانا الساعة 6 مساء

غينيا × مالاوى الساعة 6 مساء

الجابون × جزر القمر الساعة 9 مساء

11 يناير

الجزائر × سيراليون الساعة 3 عصرا