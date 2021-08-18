رسميا.. نادي يوفنتوس يتعاقد مع مانويل لوكاتيلي

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن تعاقده مع مانويل لوكاتيلي قادمًا من نادي ساسولو لمدة موسمين على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء.

ونشر نادي يوفنتوس بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه: "يعلن نادي يوفنتوس لكرة القدم عن توصله لاتفاق مع نادي ساسولو من أجل الاستحواذ المجاني على خدمات لوكاتيلي، على أساس مؤقت حتى 30 يونيو 2023 ."



وأضاف: "تنص الاتفاقية على التزام يوفنتوس بالحصول على الأداء الرياضي للاعب على أساس دائم، وشراء عقده بصفة نهائية مقابل 25 مليون يورو تُدفع على 3 دفعات، إضافة لوجود بعض المكافآت التي تُقدر بـ 12.5 مليون يورو عند تحقيق المزيد من الأهداف الرياضية."

وكان نادي أرسنال قد أبدى اهتمامًا بضم مانويل لوكاتيلي من صفوف ساسولو.

وتألق لوكاتيلي مع منتخب إيطاليا في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة، وساهم بتتويجهم بها بتسجيله هدفين.